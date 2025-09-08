Ancelotti confirma mudanças contra a Bolívia e espera dar minutos a novos jogadores na Seleção

Com viontade de encerrar em alta sua campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira visita a Bolívia nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, perto de La Paz. Para este duelo, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que fará mudanças em relação a escalação que começou o jogo contra o Chile, no Maracanã.

"A ideia que tenho é mudar um pouco sim, não só os jogadores. Estamos treinando e avaliando o cansaço deles (atletas). Isso pode mudar a nossa estratégia. Estou buscando informações para os jogadores. Porém, isso não é nada novo para a Seleção", afirmou Ancelotti.

"Quero buscar novas opções para o elenco. Ter um time com mais vigor em campo. Mas as mudanças também tem a ver com a altitude. Temos que mudar nossa maneira de jogar em relação ao Chile e isso tem a ver também com a altitude sim", completou o italiano.

Novos jogadores

Além disso, para a partida contra os bolivianos, Ancelotti não poderá contar com Casemiro, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O treinador afirmou que busca novas estratégias para jogar e está observando novos jogadores e, entre eles, o volante Jean Lucas, do Bahia.

"Buscar as mesmas características de Casemiro não tem como. Não há um igual. Temos que achar uma nova forma de jogar, novas estratégias. As caraterísticas de Andrey e Bruno (Guimarães) são diferentes. Vi de perto Jean Lucas e gostei muito dele. Tem muita vontade, técnica e espero conseguir dar minutos para ele nesta terça", confirmou Ancelotti.

Com 28 pontos em 17 jogos, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Por sua vez, os bolivianos ainda têm chances de buscar pelo menos a repescagem. Eles possuem 17 pontos em 17 rodadas.