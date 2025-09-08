Alcaraz tem conquista dupla com troféu do Aberto dos EUA e posto de número 1 do mundo

Por Janina Nuno Rios

NOVA YORK (Reuters) - Carlos Alcaraz conquistou o título do Aberto dos Estados Unidos pela segunda vez com uma vitória sobre Jannik Sinner no domingo, um triunfo que mostrou a evolução do espanhol nos últimos três anos, da impulsividade da juventude à maturidade comedida de um vencedor de seis Grand Slams.

Depois de perder a final de Wimbledon para Sinner em julho, Alcaraz se recuperou com talento e autoridade para vencer o italiano por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4 no icônico Arthur Ashe Stadium.

O jovem de 22 anos, que conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Flushing Meadows em 2022, também voltou ao topo do ranking pela primeira vez desde 2023 com a vitória sobre seu grande rival.

"O número um (no ranking) é uma meta que eu havia estabelecido quase no início do ano e ver que a alcancei é algo incrível", disse um sorridente Alcaraz aos repórteres.

"Fazer isso no mesmo dia em que conquistei outro Grand Slam é ainda melhor. Foram duas semanas espetaculares, em um nível muito alto em termos de tênis, mas acima de tudo mentalmente, o que me deixa muito orgulhoso."

"O primeiro (título) do US Open foi em cima da minha juventude e este é mais maturidade. Pouco a pouco estou crescendo, estou sabendo como lidar com certas situações", acrescentou.

A transformação após o desgosto de Wimbledon mostrou a notável capacidade de adaptação de Alcaraz.

"Logo após a final de Wimbledon, pensei que precisaria melhorar se quisesse vencê-lo", disse o espanhol.

"Se eu quiser ganhar o Aberto dos Estados Unidos, se eu quiser ganhar do Jannik, tenho que jogar perfeitamente."

Seu desempenho em Flushing Meadows foi de fato próximo da perfeição. O espanhol perdeu apenas um set -- contra Sinner no domingo -- no caminho para o campeonato e deixa Nova York com uma sequência de 13 vitórias consecutivas e com seu sétimo título da temporada na bagagem.

"Sinto que este é o melhor torneio que já joguei até agora", acrescentou Alcaraz. "A consistência do meu nível durante todo o torneio foi muito alta, o que me deixa muito orgulhoso."

Seu técnico, Juan Carlos Ferrero, destacou o quanto ele evoluiu desde que venceu seu primeiro Grand Slam em 2022.

"Naquela época, ele ainda jogava por impulso, quase inconscientemente", afirmou ele. "Hoje você vê um jogador com muito mais experiência, que sabe ler os grandes momentos, que chega à quadra mais calmo, mais claro sobre o que precisa fazer."

O ex-campeão do Aberto da França enfatizou, no entanto, que Alcaraz ainda é um trabalho em andamento.

"Como qualquer jogador, ele tem pontos fracos, mas está melhorando-os o tempo todo", acrescentou Ferrero. "Ainda há muito espaço para crescer. Se acharmos que ele é perfeito, é aí que estaremos cometendo o maior erro."

Alcaraz já está pensando em seu próximo grande objetivo -- vencer o Aberto da Austrália para completar um Grand Slam na carreira.

"É meu primeiro objetivo, completar um Grand Slam na carreira. Isso sempre esteve em minha mente", disse ele.

"Tentarei completá-lo no próximo ano, mas se não for no próximo ano, então em dois, três ou quatro. Eu só quero completá-lo."