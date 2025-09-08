Agenda do Santos: Vojvoda tem semana livre para armar estratégias e aguarda reforço

Recém-contratado, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá mais uma semana livre para implementar a sua filosofia de jogo no Santos. O clube só volta a campo no domingo, quando encara o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida do Peixe foi no dia 31 de agosto, no empate de 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro. O embate marcou a estreia do novo comandante.

Desde então, o argentino vem apenas realizando treinos no CT Rei Pelé. Ele, aliás, está aproveitando o período para fazer alguns testes no time, como varações de escalações. Além disso, diversos garotos da base estão treinando entre os profissionais.

Reforço chegando!

O tempo sem jogos também é importante para as novas contratações se entrosarem com o restante do elenco. Recém-chegados, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz já treinam normalmente.

Nesta semana, Vojvoda ainda contará com o reforço de Alexis Duarte. O zagueiro já foi anunciado, mas está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa. O Paraguai entra em campo na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Peru, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Desfalques e novidades

Vojvoda não poderá contar com Rollheiser. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Neymar, por sua vez, é dúvida.

O camisa 10 está treinando normalmente, mas irá conversar com Vojvoda ao longo da semana para decidir se joga ou não. O astro não gosta de jogar em gramado sintético, como o da Arena MRV.

Em compensação, a expectativa é que João Basso e Willian Arão reforcem o clube. O zagueiro já treina com o restante do grupo, enquanto o volante está em reta final de transição.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela