Agenda do Palmeiras: Abel Ferreira ganha semana cheia para preparar duelo com o Inter

08/09/2025 07h00

O Palmeiras terá uma semana livre para se preparar para o duelo contra o Internacional, marcado para o próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último compromisso do Verdão aconteceu em 31 de agosto, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena. Na ocasião, Vitor Roque abriu o placar para a equipe alviverde, e Piquerez, contra, deixou tudo igual.

Após o jogo, o elenco teve três dias de folga no início da semana passada e retomou os treinamentos na quinta-feira, com atividades também na sexta. No sábado, o time realizou um jogo-treino, que contou com a participação de Bruno Rodrigues, em transição física após duas cirurgias no joelho.

Desfalques

Para o início da semana, o técnico Abel Ferreira terá importantes desfalques no elenco, já que Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), além de Flaco López (Argentina), foram convocados para defender suas seleções nacionais.

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas será disputada nesta terça-feira. Com o fim dos compromissos internacionais, a expectativa é de que os jogadores estejam novamente à disposição do treinador a partir de quarta-feira.

Reforço chegando!

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Entre as novidades, Andreas Pereira, recém-contratado pelo clube, também foi chamado para a Seleção Brasileira, após a lesão de Kaio Jorge, do Cruzeiro. O meio-campista já teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está regularizado para fazer sua estreia com a camisa alviverde no duelo com o Colorado.

Veiga próximo do retorno

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Desfalque nos últimos seis jogos, Raphael Veiga iniciou na última semana o processo de transição física e se aproxima de um retorno aos gramados.

O meia não entra em campo desde 6 de agosto, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque, devido a dores no púbis.

Nos treinos recentes, Veiga trabalhou acompanhado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube e segue evoluindo, cada vez mais próximo de voltar a atuar.

Maurício é dúvida

Em contrapartida, Maurício, que deixou a partida contra o Corinthians com dores na lombar após uma pancada, seguiu um cronograma individualizado na última semana. O jogador terá a semana livre para se recuperar completamente.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

