Advogado do Flamengo sobre suspensão a Bruno Henrique: 'Foi exagerada'

Advogado do Flamengo no caso Bruno Henrique, Michel Assef Filho reafirmou que o clube irá recorrer da suspensão de 12 jogos aplicada ao atacante pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No seu entender, a pena foi "exagerada".

Me preocupa essa onda de que a pena foi branda, até porque é importante que o público entenda. O que é tratado no tribunal é muito técnico e, às vezes, é difícil de compreender. Então é importante mostrar a diferença, que manipulação de resultado é a pena mais grave. Não é o que aconteceu com o Bruno Henrique. E também não acho que tenha sido informação privilegiada. A pena não foi branda, pelo contrário, ela foi exagerada

Michel Assef Filho, ao Sportv

Recurso contra duas decisões

O advogado informou, inclusive, que o Flamengo irá recorrer não só de uma como de duas decisões. A primeira e mais esperada é a que puniu o jogador no artigo 243A por conduta contrária à ética desportiva. A segunda é que, no entendimento do clube, o prazo para a denúncia do caso prescreveu.

Tenho ouvido muita uma discussão sobre a pena ter sido branda. O fato que aconteceu com o Bruno Henrique não guarda nenhuma relação com os casos julgados pelo STJD antes. Fica muito claro que ele nem deveria ter sido punido no Artigo 243A. O que se pretende evitar é uma fraude dentro do jogo. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo, ou seja, alguma combinação fora para que, no jogo, algo artificial aconteça. Nos outros temas, aconteceu exatamente isso. O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo, o cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva, faz parte da estratégia do jogo

Michel Assef Filho, ao Sportv

O que mais ele falou?

Informação privilegiada: "O que aconteceu, quando muito, foi uma informação privilegiada. O artigo em que ele foi punido diz o seguinte: "Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente". Não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o terceiro cartão é permitido, e ele não pretendia influenciar o resultado da partida. Ele queria tomar o terceiro cartão para ficar fora do jogo contra o Fortaleza e poder jogar contra o Palmeiras. Quando muito foi uma informação privilegiada e não há um dispositivo no CBJD que puna uma atitude dessa".

Flamengo realiza palestras: "O Flamengo, em todo início de temporada, faz uma palestra. Falamos muito esse ano sobre doping e manipulação de resultados. O Flamengo fez questão de estar na defesa de Bruno Henrique porque entendeu que o terceiro cartão era algo esperado e que a acusação estava passando do limite".

Alteração na legislação esportiva: "Tem que ter uma alteração, sim. Há uma necessidade de adequação do CBJD à realidade. Hoje, a aposta esportiva é uma realidade. Assim como há em outros esportes, temos que nos adequar e trazer a diferença de penalidades também. O que mais se quer evitar é que o jogo se torne desinteressante, que haja algo artificial dentro do jogo".