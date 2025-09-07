Topo

Yago Dora é recebido com festa em aeroporto após título mundial de surfe

Yago Dora é recebido com festa no aeroporto de Florianópolis após o título mundial de surfe Imagem: Reprodução / @wslbrasil
07/09/2025 14h23

O brasileiro Yago Dora foi recebido com muita festa no aeroporto de Florianópolis (SC) após conquistar o título mundial de surfe.

O que aconteceu

Dora desembarcou na capital de Santa Catarina no início da tarde de hoje. Pouco antes do pouso, o comandante do voo o parabenizou e os passageiros o aplaudiram.

Dezenas de fãs o esperavam com cartazes e gritos de "é campeão" no saguão do aeroporto. O surfista apareceu carregando o troféu e o ergueu para delírio dos torcedores.

Yago Dora é natural de Curitiba (PR), mas se mudou para Florianópolis com apenas quatro anos. Na cidade catarinense ele desenvolveu seu talento para o surfe.

O atleta foi campeão na WSL Finals realizada em Fiji. Seu adversário na decisão foi o americano Griffin Colapinto.

Yago Dora se tornou o quinto brasileiro a sagrar-se campeão mundial de surfe. No total o país soma oito conquistas: Gabriel Medina (3), Filipe Toledo (2), Ítalo Ferreira (1) e Adriano de Souza (1).

