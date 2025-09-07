Yago Dora desembarca em Florianópolis e é recebido com festa pelos brasileiros

O campeão mundial de surfe no Championship Tour (CT) da WSL, Yago Dora, desembarcou em Florianópolis neste domingo, às 11h (de Brasília), trazendo para casa o troféu de melhor surfista do mundo na temporada.

Recém-coroado em Cloudbreak, Fiji, o catarinense de coração protagonizou um momento histórico para o esporte nacional ao conquistar o oitavo título mundial pelo Brasil nas últimas 11 disputas e se tornar o quinto atleta brasileiro diferente a erguer a taça. Antes dele, venceram Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023).

"Agora que a ficha vai realmente caindo. Estar aqui faz com que essa sensação fique ainda mais forte. É uma alegria enorme sentir o apoio e o carinho de todos comigo. Esse título tem um peso especial por ser o primeiro vindo do Sul do Brasil e serve como motivação para toda uma geração de surfistas. Já tínhamos grandes referências em São Paulo e no Nordeste, com o Ítalo Ferreira, e isso mostra que é possível, que existe um caminho a ser seguido por aqui também", disse Dora.

O Floripa Airport ficou lotado para a chegada de Yago Dora. Uma grande festa foi organizada em sua homenagem, com recepção calorosa de fãs e imprensa. Cartazes com mensagens de apoio e máscaras com o rosto do brasileiro davam o tom da festividade.

O surfista parou para atender a todos, distribuindo autógrafos e posando para fotos. Na sequência, ele desfilou em carro do Corpo de Bombeiros Militar pelas ruas da cidade, sendo ovacionado pela população ao longo do trajeto, que percorreu alguns dos principais pontos de Florianópolis.