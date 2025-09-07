Topo

Vila Nova x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

07/09/2025 20h00

Nesta segunda-feira, o Vila Nova recebe o Athletic, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio OBA, em Goiânia. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília). Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Vila Nova x Athletic ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Vila Nova para o confronto

O Vila Nova não vence há duas rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, a equipe ficou no empate com a Chapecoense, em 2 a 2, pela 24ª rodada, na Arena Condá. O clube goiano ocupa 9ª posição, com 34 pontos conquistados.

divulgação / Vila Nova/ @betocorreaphoto

Como chega o Athletic para o confronto

Por outro lado, o Athletic vem de vitória sobre o Volta Redonda, no último domingo, por 2 a 0, e encerrou uma sequência de seis rodadas sem vencer na competição. A equipe carioca é a 15ª colocada, com 28 pontos, e precisa de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

Histórico do duelo

O primeiro confronto entre as duas equipes na história aconteceu no dia 6 de maio de 2025, pela sexta rodada da Série B. O Vila Nova levou a melhor por 1 a 0, com gol de Dodô nos acréscimos do segundo tempo.

divulgação/Athletic

Estatísticas

Vila Nova na Série B:

  • 9ª posição, com 34 pontos

  • 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas

  • 24 gols marcados

  • 24 gols sofridos

Athletic na Série B: 

  • 15ª posição, com 28 pontos

  • 8 vitórias, 4 empates e 12 derrotas

  • 26 gols marcados

  • 33 gols sofridos

Prováveis escalações

Vila Nova:

  • Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson e Higor; João Pedro, Dodô e Guilherme Parede; Vinícius Paiva, André Luís e Ruan Ribeiro

  • Técnico: Paulo Turra

Athletic:

  • Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Jonathan e Rodrigo Gelado; Sandry, Fabrício Isidoro e Chico Geraldes; Wellinton Torrão, Tavares e Max

  • Técnico: Rui Duarte

Ficha Técnica

  • Jogo: Vila Nova x Athletic

  • Data: 8 de setembro de 2025 (segunda-feira)

  • Horário: 21h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

  • Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

  • Onde assistirDisney+

  • Árbitro: Lucas Canetto Bellote

  • Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Rafael Tadeu Alves de Souza

  • VAR: Adriano Milczvski

