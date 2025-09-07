Vila Nova x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta segunda-feira, o Vila Nova recebe o Athletic, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio OBA, em Goiânia. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília). Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Vila Nova x Athletic ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como chega o Vila Nova para o confronto
O Vila Nova não vence há duas rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, a equipe ficou no empate com a Chapecoense, em 2 a 2, pela 24ª rodada, na Arena Condá. O clube goiano ocupa 9ª posição, com 34 pontos conquistados.
divulgação / Vila Nova/ @betocorreaphoto
Como chega o Athletic para o confronto
Por outro lado, o Athletic vem de vitória sobre o Volta Redonda, no último domingo, por 2 a 0, e encerrou uma sequência de seis rodadas sem vencer na competição. A equipe carioca é a 15ª colocada, com 28 pontos, e precisa de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.
Histórico do duelo
O primeiro confronto entre as duas equipes na história aconteceu no dia 6 de maio de 2025, pela sexta rodada da Série B. O Vila Nova levou a melhor por 1 a 0, com gol de Dodô nos acréscimos do segundo tempo.
divulgação/Athletic
Estatísticas
Vila Nova na Série B:
- 9ª posição, com 34 pontos
- 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas
- 24 gols marcados
- 24 gols sofridos
Athletic na Série B:
- 15ª posição, com 28 pontos
- 8 vitórias, 4 empates e 12 derrotas
- 26 gols marcados
- 33 gols sofridos
Prováveis escalações
Vila Nova:
- Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson e Higor; João Pedro, Dodô e Guilherme Parede; Vinícius Paiva, André Luís e Ruan Ribeiro
- Técnico: Paulo Turra
Athletic:
- Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Jonathan e Rodrigo Gelado; Sandry, Fabrício Isidoro e Chico Geraldes; Wellinton Torrão, Tavares e Max
- Técnico: Rui Duarte
Ficha Técnica
- Jogo: Vila Nova x Athletic
- Data: 8 de setembro de 2025 (segunda-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)
- Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Disney+
- Árbitro: Lucas Canetto Bellote
- Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Rafael Tadeu Alves de Souza
- VAR: Adriano Milczvski