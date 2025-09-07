Topo

Verstappen vence GP da Itália de Fórmula 1; Bortoleto volta a pontuar

07/09/2025 11h25

O holandês Max Verstappen venceu a sua terceira corrida na temporada. Neste domingo, o piloto da Red Bull venceu o GP da Itália, realizado no Circuito de Monza. O piloto de 27 anos segue na terceira posição, perseguindo a dupla da McLaren, que continua liderando o Mundial de Fórmula 1.

A segunda colocação da corrida ficou com o britânico Lando Norris, da McLaren. Por fim, o pódio foi completo por Oscar Piastri, também da McLaren.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou em sétimo e começou bem na prova, alcançando o quinto lugar. Porém, na parada do pit a Sauber não fez um bom trabalho, o paulista perdeu sua posição e não conseguiu voltar ao pelotão de frente, terminando em nono lugar.

A Fórmula 1 volta daqui duas semanas, entre os dias 19 e 21 de setembro, para o GP do Azerbaijão, realizado no Circuito Urbano de Baku. Será a 17ª corrida da temporada.

A corrida

A largada em Monza foi caótica. Lando Norris atacou Max Verstappen, que cortou a chicane e manteve a ponta. Após o ocorrido, o britânico reclamou no rádio: "O que esse idiota está fazendo? Ele me cortou na grama e cortou a chicane". A Red Bull mandou o holandês devolver a liderança. No início da corrida, o companheiro de Bortoleto, Nico Hulkenberg, foi obrigado a abandonar a prova devido a falhas hidráulicas.

Antes das dez voltas, Max Verstappen atacou Lando Norris por fora e reassumiu a ponta. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto tinha grande desempenho, ultrapassando Russell e assumindo a quinta posição.

Na volta 15, a corrida se destacou pela briga no pelotão atrás dos líderes Verstappen e Norris. Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Bortoleto e Alonso estavam muito próximos.

Dez voltas depois, o espanhol Fernando Alonso abandonou a prova devido a problemas de suspensão.

Max Verstappen continuava imparável na metade da prova. O holandês chegou a abrir seis segundos de vantagem em relação a Norris. Enquanto isso, Bortoleto, que fazia uma grande corrida, viu a Sauber demorar no pit stop e caiu para a 15ª posição.

Na volta 35, Verstappen mantinha uma liderança controlada, enquanto Norris e Piastri completavam o pódio, todos com muita vantagem sobre os outros pilotos. Bortoleto aproveitou os pits dos adversários e conseguiu ganhar três posições, subindo para a 12ª colocação.

Cinco voltas depois, Carlos Sainz Jr. e Oliver Bearman colidiram, mas seguiram na prova. No meio-tempo, Norris aproveitou o pit stop de Verstappen e assumiu a liderança.

No entanto, quando Norris foi ao pit stop, Verstappen retomou a ponta e colocou 18 segundos de vantagem a cinco voltas do fim da corrida. O holandês manteve o ritmo e garantiu a sua terceira vitória no ano.

Classificação final - GP da Itália

? Max Verstappen (Red Bull)

? Lando Norris (McLaren)

? Oscar Piastri (McLaren)

4?? Charles Leclerc (Ferrari)

5?? George Russell (Mercedes)

6?? Lewis Hamilton (Ferrari)

7?? Alexander Albon (Williams)

8?? Kimi Antonelli (Mercedes)

9?? Gabriel Bortoleto (Sauber)

? Isack Hadjar (Racing Bulls)

?? 11. Carlos Sainz Jr. (Williams)

?? 12. Oliver Bearman (Haas)

?? 13. Yuki Tsunoda (Red Bull)

?? 14. Liam Lawson (Racing Bulls)

? 15. Esteban Ocon (Haas)

? 16. Pierre Gasly (Alpine)

? 17. Franco Colapinto (Alpine)

? 18. Lance Stroll (Aston Martin)

? Abandonos

? Nico Hulkenberg (Sauber) - falha hidráulica na largada

? Fernando Alonso (Aston Martin) - problemas de suspensão na volta 25

