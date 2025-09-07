Verstappen vence GP da Itália com tempo recorde

Por Alan Baldwin

MONZA, ITÁLIA (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida mais rápida da história da Fórmula 1 neste domingo, completando uma dobradinha italiana no quintal da Ferrari, enquanto Oscar Piastri, da McLaren, obedeceu às ordens da equipe e teve sua liderança geral reduzida para 31 pontos.

O australiano Piastri terminou em terceiro lugar, atrás do companheiro de equipe Lando Norris, depois que o britânico sofreu um pitstop lento e tardio e saiu atrás do rival pelo título, apesar de a equipe ter garantido que ele continuaria na frente.

Pediram a Piastri que devolvesse o lugar e ele obedeceu, terminando em terceiro, enquanto Verstappen chegou à bandeira quadriculada para vencer com uma vantagem de 19,2 segundos e conquistar sua primeira vitória desde Imola, em maio passado.

A duração da corrida foi oficialmente cronometrada em uma hora, 13 minutos e 24,325 segundos, e uma velocidade média de 250,706 km/h em torno do "Templo da Velocidade".

"Durante todo o fim de semana, estivemos no controle. É muito agradável vencer aqui", disse Verstappen sobre seu terceiro sucesso na temporada e o 66º na carreira.

"Percebi que o ritmo era bom, só precisava me adaptar", acrescentou o atual campeão mundial, depois de ceder a liderança a Norris em uma largada caótica e depois recuperá-la.

"Percebi que o ritmo estava bom e rapidamente voltamos à liderança. Este foi um fim de semana inacreditável."

A batalha pelo título entre Piastri e Norris sempre foi o centro das atenções e a controvérsia surgiu após o pitstop de Norris e a decisão da equipe de inverter as posições.

Verstappen falou pelo rádio do carro quando foi informado sobre a troca pelo engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase: "Só porque ele fez uma parada lenta?", disse o piloto holandês com incredulidade afetada.

A McLaren pediu desculpas a Norris pelo rádio pelo atraso.

Charles Leclerc terminou em quarto lugar para a Ferrari, e George Russell, Mercedes, foi o quinto.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, ficou em sexto em sua primeira aparição na "Pista Mágica" com o macacão vermelho da Ferrari, depois de largar em 10º.

Alex Albon deu à Williams um bom punhado de pontos em sétimo, com o estreante brasileiro da Sauber, Gabriel Bortoleto, em oitavo, o estreante italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, em nono, e Isack Hadjar, da Racing Bulls, conquistando o último ponto.

