Veja o que está em jogo para a Seleção Brasileira na última rodada das Eliminatórias

A Seleção Brasileira visita a Bolívia na terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar da vaga na Copa do Mundo de 2026 já estar garantida, o jogo tem importância para o Brasil.

Isso porque o técnico Carlo Ancelotti ainda está conhecendo alguns jogadores. O italiano ainda não tem uma lista fechada para o Mundial, pelo contrário. O experiente treinador deixou claro que esses últimos jogos antes da Copa serão de suma relevância para a sua decisão final.

Não à toa, diversos nomes desta convocação são novidades, como os laterais esquerdo Douglas Santos e Caio Henrique, o lateral direito Vitinho, o meio-campista Jean Lucas e o atacante Samuel Lino.

Atletas como Hugo Souza, Bento, Alexsandro Ribeiro, Fabricio Bruno, Wesley, Andrey Santos, Andreas Pereira, João Pedro, Luiz Henrique e Richarlison também tentam se firmar com a Amarelinha.

Depois da vitória de 3 a 0 para o Chile, no Maracanã, Ancelotti pode fazer alguns testes novos em El Alto. Para estes jogadores, portanto, o duelo com a Bolívia pode ter muita importância.

Por outro lado, há aqueles que parecem já estar com um pé na Copa do Mundo. São os casos de Alisson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Estêvão, Gabriel Martinelli e Raphinha, além de Vincius Júnior, que foi poupado dessa convocação.

Bom retrospecto

A Seleção Brasileira também tenta manter os bons números contra a Bolívia. São 33 encontros, com 24 vitórias brasileiras, cinco bolivianas e quatro empates.

A última derrota para La Verde foi em 2009. Desde então, são seis triunfos do Brasil e um empate.

Próximo jogo da Seleção

A Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Já classificada ao próximo Mundial, a Amarelinha vem de vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e está no segundo lugar da tabela de classificação, com 28 pontos.