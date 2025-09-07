Veja a situação das Eliminatórias para a Copa ao redor do mundo

Com o término das Eliminatórias para a Copa do Mundo se aproximando, a Gazeta Esportiva traz um panorama sobre as qualificatórias ao redor do mundo. Enquanto a América do Sul já definiu quase todos os participantes e a Europa ainda está no começo dos jogos, a África, a América do Norte, a Ásia e a Oceania estão a todo vapor nas eliminatórias.

África

(Foto: Divulgação/Fifa)

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será disputada por 48 seleções. As Eliminatórias para o torneio vão até novembro de 2025. O sorteio dos grupos do Mundial será realizado no dia 5 de dezembro de 2025, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, às 13h (de Brasília).

A abertura da Copa do Mundo será no dia 11 de junho de 2026, com a primeira partida do Grupo A. Está confirmado que será no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, em jogo da seleção mexicana.