US Open pede que emissoras não exibam protestos contra Trump em decisão

Donald Trump, presidente dos EUA - Anna Moneymaker / Getty Images via AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

07/09/2025 08h38

Os organizadores do US Open orientaram as emissoras que não destaquem qualquer reação negativa contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a final masculina, que será disputada neste domingo.

O que aconteceu

Donald Trump confirmou sua presença na final do torneio, na qual Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se enfrentarão a partir das 15h (de Brasília). O presidente foi convidado por um patrocinador do torneio e assistirá à partida de um camarote. Segundo a imprensa norte-americana, a Rolex seria a responsável pelo convite.

A previsão é que Trump apareça na cobertura televisiva durante a cerimônia do hino, antes do início do jogo. Dada a presença do presidente dos Estados Unidos, foram previstas medidas de segurança adicionais para a decisão de hoje.

Será a primeira visita de Donald Trump à quadra Arthur Ashe desde 2015. Na ocasião, ele chegou a ouvir vaias de torcedores em meio à campanha que o levaria à Casa Branca no ano seguinte.

Solicitamos a todos os meios de comunicação que se abstenham de mostrar qualquer interrupção ou reação em resposta à presença do presidente em qualquer capacidade Comunicado da Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA)

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz medem forças pela 15ª vez, a quinta só em 2025. O italiano de 24 anos ocupa o posto de número 1 do mundo, enquanto o espanhol de 22 é o segundo.

