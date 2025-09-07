Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
A Espanha volta a campo pelo grupo E das Eliminatórias Europeias neste domingo. A Fúria viaja para encarar a Turquia, às 15h45, em Cônia.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do SporTV e Disney +.
Como chegam os times?
A Espanha chega como líder do Grupo E, com três pontos conquistados no jogo contra a Bulgária, quando venceram o duelo por 3 a 0.
Já a Turquia está em segundo lugar, com o mesmo número de pontos, mas como tomou dois gols da Geórgia em sua vitória por 3 a 2, a equipe fica atrás dos espanhóis.
Posições na tabela
Turquia - 3 pontos em 1 jogo - 2º lugar do grupo E
Espanha - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar no grupo E
Histórico de confronto
As seleções se enfrentaram apenas três vezes anteriormente, com a Espanha mostrando superioridade vencendo todos os duelos.
Veja o histórico dos últimos três confrontos:
28/03/2009: Espanha 1 x 0 Turquia (Eliminatórias)
01/04/2009: Espanha 2 x 1 Turquia (Eliminatórias)
17/06/2016: Espanha 3 x 0 Turquia (Euro)
Prováveis escalações
Turquia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Elmali; Calhanoglu, Yuksek, Akgun e Guler; Yildiz e Akturkoglu.
Técnico: Vincenzo Montella
Espanha: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams
Técnico: Luís de la Fuente
Próximo jogo Turquia
Bulgária x Turquia | Eliminatórias
Data e horário: 11 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local:
Próximo jogo Espanha
Espanha x Georgia | Eliminatórias
Data e horário: 11 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local:
FICHA TÉCNICA
TURQUIA X ESPANHA
Local: Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium
Data: 07 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Arbitragem: Michael Oliver-ING