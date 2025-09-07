Topo

Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

07/09/2025 08h00

A Espanha volta a campo pelo grupo E das Eliminatórias Europeias neste domingo. A Fúria viaja para encarar a Turquia, às 15h45, em Cônia.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do SporTV e Disney +.

Como chegam os times?

A Espanha chega como líder do Grupo E, com três pontos conquistados no jogo contra a Bulgária, quando venceram o duelo por 3 a 0.

Já a Turquia está em segundo lugar, com o mesmo número de pontos, mas como tomou dois gols da Geórgia em sua vitória por 3 a 2, a equipe fica atrás dos espanhóis.

Posições na tabela

Turquia - 3 pontos em 1 jogo - 2º lugar do grupo E

Espanha - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar no grupo E

Histórico de confronto

As seleções se enfrentaram apenas três vezes anteriormente, com a Espanha mostrando superioridade vencendo todos os duelos.

Veja o histórico dos últimos três confrontos:

28/03/2009: Espanha 1 x 0 Turquia (Eliminatórias)

01/04/2009: Espanha 2 x 1 Turquia (Eliminatórias)

17/06/2016: Espanha 3 x 0 Turquia (Euro)

Prováveis escalações

Turquia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Elmali; Calhanoglu, Yuksek, Akgun e Guler; Yildiz e Akturkoglu.

Técnico: Vincenzo Montella

Espanha: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams

Técnico: Luís de la Fuente

Próximo jogo Turquia

Bulgária x Turquia | Eliminatórias

Data e horário: 11 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local:

Próximo jogo Espanha

Espanha x Georgia | Eliminatórias

Data e horário: 11 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local:

FICHA TÉCNICA

TURQUIA X ESPANHA

Local: Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium

Data: 07 de setembro de 2025 (Domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Arbitragem: Michael Oliver-ING

