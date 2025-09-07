Pedri tem atuação de gala, Espanha goleia Turquia e mostra força para Copa

Mesmo jogando fora de casa, a Espanha não se intimidou, controlou o jogo contra a Turquia e goleou por 6 a 0, hoje, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

Pedri e Mikel Merino, duas vezes, deram início à goleada ainda no primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais foram muito abertos; a Turquia acertou a trave e viu Simón fazer duas boas defesas, mas contou com grande atuação do goleiro Çakir para evitar o pior.

Mikel Merino e Pedri marcaram de novo na segunda etapa, e Ferrán Torres também foi às redes para a Espanha. Na etapa derradeira, a Fúria controlou completamente o jogo, sem dar chances para os donos da casa.

A má notícia para La Roja no jogo foi a lesão de Nico Williams. Ele deixou o campo mancando ainda no primeiro tempo, dando lugar para Ferrán Torres.

A Espanha chega a seis pontos e lidera o Grupo E; a Turquia, com três, é a terceira colocada. Geórgia (3) e Bulgária (0) completam a chave em segundo e quarto lugar, respectivamente.

Espanhóis e turcos voltam a campo no mesmo dia: 11 de outubro - mais uma vez pelas Eliminatórias. A Espanha recebe a Geórgia, enquanto a Turquia visita a Bulgária, pela terceira rodada.

Seleção espanhola chega a 22 jogos sem derrota

A última derrota da Espanha foi em março de 2024, por 1 a 0, em amistoso contra a Colômbia. De lá para cá, são 17 vitórias e cinco empates.

No período, os espanhóis venceram a Eurocopa e foram vices na Liga das Nações - sendo derrotados apenas nos pênaltis, por Portugal.

Gols do jogo

0x1: Aos 7 minutos, Nico Williams recebeu na meia esquerda e acionou Pedri. Na entrada da área, o meio-campista limpou a marcação de Çalhanoglu e bateu no canto para abrir o placar.

0x2: Aos 22, a jogada começou com Nico Williams mais uma vez. Ele acionou Oyarzabal, que deu bom passe para Merino. O jogador do Arsenal dominou na grande área e bateu no canto.

0x3: Aos 46, Pedri fez linda jogada pela esquerda, tabelou com dois companheiros, invadiu a área e cruzou rasteiro, para trás. Merino chegou batendo forte e marcou mais um.

0x4: Aos 8 minutos do 2º tempo, Oyarzabal puxou contragolpe e entregou para Lamine Yamal. Ele invadiu a área e rolou para a chegada de Ferran Torres, que bateu forte, por baixo do goleiro.

0x5: Aos 12, Lamine Yamal arrancou pela direita e tocou para o meio, onde Merino dominou e bateu no canto.

0x6: Aos 17, Oyarzabal fez a jogada pela esquerda e deixou Pedri na cara do gol. O meia bateu no canto esquerdo e ampliou.

FICHA TÉCNICA

TURQUIA 0 X 6 ESPANHA

Data e horário: 7 de setembro (domingo), às 16h45 (de Brasília)

Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - 2ª rodada do Grupo E

Local: Torku Arena, em Konya, na Turquia

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Gols: Pedri (ESP), aos 7'; Merino (ESP), aos 22' e aos 46 minutos do 1º tempo; Ferrán Torres (ESP), aos 7', Merino (ESP), aos 12', e Pedri (ESP), aos 17 minutos do 2º tempo.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi (Rodri), Mikel Merino e Pedri (Jorge de Frutos); Lamine Yamal (Morata), Nico Williams (Ferrán Torres) e Oyarzabal (Fermín Lopez). Técnico: Luis de La Fuente

Turquia: Çakir; Müldür (Çelik), Demiral, Bardakci e Elmali (Kadioglu); Yüksek (Ozcan), Çalhanoglu (Kokçu) e Arda Güler; Akgün (Aydin), Yildiz e Aktürkoglu. Técnico: Vincenzo Montella