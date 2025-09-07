'Tudo errado': Colunistas criticam 'reunião secreta' por SAF no Santos

O Santos marcou uma reunião para discutir a criação de uma SAF. No Fim de Papo, Lucas Musetti e Milly Lacombe criticaram a iniciativa.

A reunião será realizada na próxima terça, na Vila Belmiro, sem acesso para a imprensa e com a proibição de celulares.

Musetti: Começou tudo errado

Antes de discutir se o Santos deve virar SAF, o trâmite começa muito errado. É uma convocação para uma reunião informal para debater o estatuto atual, ver se há uma brecha para virar SAF. As reuniões, que eram abertas para a imprensa, agora eram fechadas. Antes, os sócios viam - fecharam. E agora tem que deixar o celular, para evitar vazamento.

Só que qualquer mudança de estatuto só é permitida se o sócio disser que sim em votação aberta. E o sócio vai precisar ser informado. [...] Mas qualquer coisa que diz para não gravar, não falar, esconder celular? Aí, fica esse papo: 'será que é golpe?'

Lucas Musetti

Milly: Há conflito de interesses no processo

Existe uma regra na privatização que é sucatear para poder vender. [...] É assim que você vende coisas que pertencem a um grupo, a um povo, a uma torcida.

Vamos supor que o Conselho aprove o início desse processo e, depois, o pai do Neymar participe. Não há um conflito de interesses? Ele está lá dentro. Se ele está lá dentro e o valor do Santos está caindo, há um conflito de interesses.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo