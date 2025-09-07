Topo

Esporte

Transmissão ao vivo do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir

Gabriel Bortoleto durante o GP da Hungria - Malcolm Griffiths - Formula 1/Formula 1 via Getty Images
Gabriel Bortoleto durante o GP da Hungria Imagem: Malcolm Griffiths - Formula 1/Formula 1 via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/09/2025 08h30

O GP da Itália de Fórmula 1, no circuito de Monza, tem largada programada para manhã de hoje (07), às 10h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo da corrida será feita pela Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Relacionadas

Tarso Marques comandou 'Lata Velha' na TV e teve pré-contrato com Ferrari

Voltas mais rápidas na F1: veja recordistas dos circuitos da temporada 2025

Ex-piloto de F1 Tarso Marques é preso em SP por receptação de carro de luxo

Oscar Piastri conquistou sua sétima vitória na temporada e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 com 309 pontos. O australiano vive grande fase e tenta manter o ritmo diante da pressão interna da McLaren.

Seu companheiro Lando Norris, segundo colocado no campeonato com 275 pontos, busca se recuperar do abandono sofrido no GP da Holanda após problemas no motor.

No Mundial de Construtores, a McLaren também segue com domínio absoluto. A equipe soma 584 pontos, mais que o dobro da vice-líder Ferrari, que tem 260. A Mercedes aparece em terceiro lugar com 248 pontos, mas distante da briga pelo título.

Classificação GP da Itália de F1

  • Data e hora: 6 de setembro, às 10h (de Brasília)
  • Local: Circuito de Monza, na Itália (ITA)
  • Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

US Open pede que emissoras não exibam protestos contra Trump em decisão

Seleção feminina leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de vôlei

Transmissão ao vivo do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir

No tiebreak, Brasil vence Japão e conquista o bronze no Mundial de vôlei feminino

Alemanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Goiás pega o Avaí e clássico catarinense vale disputa por vaga no G-4 da Série B

Memphis, Félix e mais: o raio-X dos convocados do Corinthians na data Fifa

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Campeão do UFC estreia no cinema em filme do jogo Street Fighter

Atual ataque do Santos é pior do que do ano do rebaixamento; compare