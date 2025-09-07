Transmissão ao vivo do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir
O GP da Itália de Fórmula 1, no circuito de Monza, tem largada programada para manhã de hoje (07), às 10h (de Brasília).
Onde assistir? A transmissão ao vivo da corrida será feita pela Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Oscar Piastri conquistou sua sétima vitória na temporada e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 com 309 pontos. O australiano vive grande fase e tenta manter o ritmo diante da pressão interna da McLaren.
Seu companheiro Lando Norris, segundo colocado no campeonato com 275 pontos, busca se recuperar do abandono sofrido no GP da Holanda após problemas no motor.
No Mundial de Construtores, a McLaren também segue com domínio absoluto. A equipe soma 584 pontos, mais que o dobro da vice-líder Ferrari, que tem 260. A Mercedes aparece em terceiro lugar com 248 pontos, mas distante da briga pelo título.
Classificação GP da Itália de F1
- Data e hora: 6 de setembro, às 10h (de Brasília)
- Local: Circuito de Monza, na Itália (ITA)
- Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)