Transmissão ao vivo de Turquia x Espanha nas Eliminatórias: veja onde assistir
Turquia e Espanha entram em campo hoje (7), às 15h45 (de Brasília), na Torku Arena, em Cônia (TUR), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Turquia começou bem as Eliminatórias e busca a segunda vitória consecutiva. Fora de casa, a equipe estreou com triunfo por 3 a 2 diante da Geórgia e chega embalada para mais um desafio.
Já a Espanha também iniciou com resultado positivo e tenta confirmar seu favoritismo no Grupo E. A seleção de Yamal venceu a Bulgária por 3 a 0, atuando longe de seus domínios, e chega confiante para manter a boa fase.
