Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Turquia x Espanha nas Eliminatórias: veja onde assistir

Yamal celebra gol da Espanha sobre a França em jogo da Liga das Nações - FRANCK FIFE / AFP
Yamal celebra gol da Espanha sobre a França em jogo da Liga das Nações Imagem: FRANCK FIFE / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/09/2025 14h15

Turquia e Espanha entram em campo hoje (7), às 15h45 (de Brasília), na Torku Arena, em Cônia (TUR), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Turquia começou bem as Eliminatórias e busca a segunda vitória consecutiva. Fora de casa, a equipe estreou com triunfo por 3 a 2 diante da Geórgia e chega embalada para mais um desafio.

Já a Espanha também iniciou com resultado positivo e tenta confirmar seu favoritismo no Grupo E. A seleção de Yamal venceu a Bulgária por 3 a 0, atuando longe de seus domínios, e chega confiante para manter a boa fase.

Turquia x Espanha -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

  • Data e hora: 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Torku Arena, em Cônia (TUR)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

