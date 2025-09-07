Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Lituânia x Holanda nas Eliminatórias: veja onde assistir

Memphis comemora gol marcado pela Holanda contra Malta nas Eliminatórias - Soccrates Images/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/09/2025 11h30

Lituânia e Holanda entram em campo hoje (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Darius e Girènas, em Kaunas (LIT), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

A Lituânia ainda não venceu nas Eliminatórias e quer a primeira vitória. A equipe vem de um empate em 1 a 1 contra Malta.

Já a Holanda lidera o Grupo G com sete pontos, mas quer voltar a vencer após o empate na rodada passada. A seleção de Memphis Depay até chegou a abrir o marcador, mas sofreu tomou um gol já na reta final da partida e ficou no 1 a 1 contra a Polônia.

Lituânia x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

  • Data e hora: 7 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Darius e Girènas, em Kaunas (LIT)
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

