Transmissão ao vivo de Lituânia x Holanda nas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Lituânia e Holanda entram em campo hoje (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Darius e Girènas, em Kaunas (LIT), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

A Lituânia ainda não venceu nas Eliminatórias e quer a primeira vitória. A equipe vem de um empate em 1 a 1 contra Malta.

Já a Holanda lidera o Grupo G com sete pontos, mas quer voltar a vencer após o empate na rodada passada. A seleção de Memphis Depay até chegou a abrir o marcador, mas sofreu tomou um gol já na reta final da partida e ficou no 1 a 1 contra a Polônia.

Lituânia x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026