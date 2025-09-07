Transmissão ao vivo de Lituânia x Holanda nas Eliminatórias: veja onde assistir
Lituânia e Holanda entram em campo hoje (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Darius e Girènas, em Kaunas (LIT), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
A Lituânia ainda não venceu nas Eliminatórias e quer a primeira vitória. A equipe vem de um empate em 1 a 1 contra Malta.
Já a Holanda lidera o Grupo G com sete pontos, mas quer voltar a vencer após o empate na rodada passada. A seleção de Memphis Depay até chegou a abrir o marcador, mas sofreu tomou um gol já na reta final da partida e ficou no 1 a 1 contra a Polônia.
Lituânia x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
- Data e hora: 7 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Darius e Girènas, em Kaunas (LIT)
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)