Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Corinthians no Brasileirão Feminino: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e Corinthians entram em campo hoje (7), às 10h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), TV Brasil (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura).

Cruzeiro e Corinthians confirmaram o favoritismo e chegam à decisão após se destacarem desde o início do torneio. As Cabulosas terminaram a primeira fase na liderança, com 36 pontos, dois a mais que as Brabas.

Na fase seguinte, com a soma geral dos pontos, o Corinthians assumiu a ponta e garantiu a vantagem de jogar a partida decisiva em casa, marcada para o próximo dia 14.

Nas semifinais, o Cruzeiro passou pelo Palmeiras em duelo equilibrado, vencendo por 4 a 3 no agregado. O Corinthians, por sua vez, eliminou o São Paulo com vitória por 4 a 2 na soma dos dois confrontos.

Cruzeiro x Corinthians -- Brasileirão Feminino