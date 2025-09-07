Transmissão ao vivo de Alemanha x Irlanda do Norte nas Eliminatórias: onde assistir

Topo

Wirtz comemora gol marcado pela Alemanha contra Portugal na Liga das Nações - Christina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images
07/09/2025 14h15

Alemanha e Irlanda do Norte se enfrentam hoje (7), às 15h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia (ALE), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

A Alemanha busca reação após começar mal nas Eliminatórias. Na estreia, os tetracampeões mundiais foram derrotados por 2 a 0 pela Eslováquia, jogando fora de casa.

Do outro lado, a Irlanda do Norte chega embalada depois de vencer Luxemburgo por 3 a 1 na rodada anterior. A equipe sonha em voltar a disputar uma Copa do Mundo e tenta dar mais um passo rumo ao objetivo.

Alemanha x Irlanda do Norte -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

  • Data e hora: 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia (ALE)
  • Transmissão: Sportv (TV fechada)

