Transmissão ao vivo de Alemanha x Irlanda do Norte nas Eliminatórias: onde assistir
Alemanha e Irlanda do Norte se enfrentam hoje (7), às 15h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia (ALE), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
A Alemanha busca reação após começar mal nas Eliminatórias. Na estreia, os tetracampeões mundiais foram derrotados por 2 a 0 pela Eslováquia, jogando fora de casa.
Do outro lado, a Irlanda do Norte chega embalada depois de vencer Luxemburgo por 3 a 1 na rodada anterior. A equipe sonha em voltar a disputar uma Copa do Mundo e tenta dar mais um passo rumo ao objetivo.
Alemanha x Irlanda do Norte -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
- Data e hora: 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia (ALE)
- Transmissão: Sportv (TV fechada)