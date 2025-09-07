Os problemas médicos no setor ofensivo do São Paulo mudaram o cenário e consolidaram Luciano como titular absoluto no ataque. O que ainda está em aberto é a definição de quem será seu parceiro, já que o técnico Hernán Crespo tem mantido a preferência por um esquema com dois atacantes.

Com Calleri, Lucas, André Silva e Ryan Francisco fora de combate, quatro nomes disputam uma única vaga: Rigoni, Tapia, Ferreirinha e Dinenno.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 45,83% dos torcedores acreditam que Ferreirinha deve preencher a posição. Enquanto isso, 41,67 % consideram Rigoni a melhor opção. Por fim, 12,50% preferem dar chance a Dinenno.

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Recém-contratado, Rigoni carrega a confiança de Crespo e um histórico de boas atuações em mata-matas, o que pode pesar em sua escolha. Já o jovem Tapia é visto como alternativa de velocidade e mobilidade, podendo oferecer características diferentes para a equipe.

Ferreirinha, por sua vez, vive momento de oscilação, mas é uma opção de lado de campo para abrir espaços e aumentar a intensidade ofensiva, sobretudo em contra-ataques. Dinenno, ainda em busca de seu primeiro gol na temporada, aparece como referência de área e pode ganhar pontos justamente pela carência de centroavantes no elenco.

A definição deve acontecer nos treinos que antecedem o confronto contra o Botafogo, no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O duelo servirá também como preparação para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, diante da LDU, em Quito. Com Luciano garantido entre os titulares, Crespo terá de escolher quem será seu parceiro de ataque em uma fase crucial da temporada.