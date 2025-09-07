Topo

Esporte

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

07/09/2025 07h00

Os problemas médicos no setor ofensivo do São Paulo mudaram o cenário e consolidaram Luciano como titular absoluto no ataque. O que ainda está em aberto é a definição de quem será seu parceiro, já que o técnico Hernán Crespo tem mantido a preferência por um esquema com dois atacantes.

Com Calleri, Lucas, André Silva e Ryan Francisco fora de combate, quatro nomes disputam uma única vaga: Rigoni, Tapia, Ferreirinha e Dinenno.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 45,83% dos torcedores acreditam que Ferreirinha deve preencher a posição. Enquanto isso, 41,67 % consideram Rigoni a melhor opção. Por fim, 12,50% preferem dar chance a Dinenno.

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Recém-contratado, Rigoni carrega a confiança de Crespo e um histórico de boas atuações em mata-matas, o que pode pesar em sua escolha. Já o jovem Tapia é visto como alternativa de velocidade e mobilidade, podendo oferecer características diferentes para a equipe.

Ferreirinha, por sua vez, vive momento de oscilação, mas é uma opção de lado de campo para abrir espaços e aumentar a intensidade ofensiva, sobretudo em contra-ataques. Dinenno, ainda em busca de seu primeiro gol na temporada, aparece como referência de área e pode ganhar pontos justamente pela carência de centroavantes no elenco.

A definição deve acontecer nos treinos que antecedem o confronto contra o Botafogo, no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O duelo servirá também como preparação para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, diante da LDU, em Quito. Com Luciano garantido entre os titulares, Crespo terá de escolher quem será seu parceiro de ataque em uma fase crucial da temporada.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Memphis, Félix e mais: veja raio-x dos convocados do Corinthians na 1ª rodada da data Fifa

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Atual ataque do Santos é pior do que do ano do rebaixamento; compare

Campeão do UFC, Alexander Volkanovski estreia no cinema em filme do jogo Street Fighter

Atacante do Palmeiras, Ramón Sosa acumula quase sete meses de jejum

Palmeiras ostenta atual maior série invicta desta edição do Brasileirão

Saiba como foi a passagem de Adonis Frías, reforço do Santos, pelo León-MEX

São Paulo amarga liderança negativa no Brasileirão; veja qual

Eliminatórias: o que está em jogo para a seleção brasileira na rodada final

Future MMA 15: Ederson Santiago promete "guerra" contra prodígio de 17 anos

Elogiado, gramado da Neo Química Arena recebe cuidados especiais após NFL