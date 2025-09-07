Técnico da Espanha admite surpresa com goleada e aponta jogador subestimado

Luis de La Fuente, treinador da seleção espanhola, afirmou que tem orgulho dos jogadores que comanda e admitiu a surpresa com a goleada por 6 a 0 sobre a Turquia.

O que aconteceu

O técnico espanhol ainda disse que há um jogador subestimado no time: Mikel Merino. O meio-campista do Arsenal (que atua também como atacante) marcou três gols e foi um dos destaques da equipe.

Além da vitória sobre a Turquia, a Espanha venceu a Bulgária por 3 a 0, também fora de casa, no outro jogo da Data Fifa. A Fúria volta a campo em outubro para encarar Geórgia e Bulgária, em dois compromissos como mandante, pelo Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa.

Estou orgulhoso dos jogadores, da seleção. Estou contente porque a equipe segue crescendo e eu fui o primeiro a me surpreender.

É uma geração de jogadores que não se cansa de melhorar, de trabalhar. Dentro da alegria após um jogo, já estamos pensando no que fazer para melhorar nas próximas partidas.