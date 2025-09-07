Técnico da Espanha admite surpresa com goleada e aponta jogador subestimado
Luis de La Fuente, treinador da seleção espanhola, afirmou que tem orgulho dos jogadores que comanda e admitiu a surpresa com a goleada por 6 a 0 sobre a Turquia.
O que aconteceu
O técnico espanhol ainda disse que há um jogador subestimado no time: Mikel Merino. O meio-campista do Arsenal (que atua também como atacante) marcou três gols e foi um dos destaques da equipe.
Além da vitória sobre a Turquia, a Espanha venceu a Bulgária por 3 a 0, também fora de casa, no outro jogo da Data Fifa. A Fúria volta a campo em outubro para encarar Geórgia e Bulgária, em dois compromissos como mandante, pelo Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa.
Estou orgulhoso dos jogadores, da seleção. Estou contente porque a equipe segue crescendo e eu fui o primeiro a me surpreender.
É uma geração de jogadores que não se cansa de melhorar, de trabalhar. Dentro da alegria após um jogo, já estamos pensando no que fazer para melhorar nas próximas partidas.
Temos jogadores fantásticos. O Mikel faz bem muitas funções, é um gênio, um dos melhores do mundo e, às vezes, não tem este reconhecimento na Espanha.
Luis de La Fuente, técnico da Espanha