SP Open abre chave principal com estreia de Bia Haddad nas duplas

A abertura da chave principal do SP Open, nesta segunda-feira, terá a estreia das brasileiras Carolina Meligeni, Nauhany Silva e Victoria Barros em simples, Laura Pigossi, Ingrid Martins, Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto nas duplas. A australiana Ajla Tomljanovic abre a Quadra Central Maria Esther Bueno, às 13 horas (de Brasília).

Cabeça de chave número 4, Tomljanovic estreia contra a mexicana Victoria Rodríguez, que neste domingo se garantiu na chave principal ao vencer a americana Victoria Hu. A australiana tem duas vitórias no confronto direto com Rodríguez.

Na sequência, a quadra principal do WTA 250 de São Paulo terá um duelo brasileiro de gerações. Carolina Meligeni enfrenta Nauhany Silva, a Naná, uma das grandes promessas do tênis feminino, de apenas 15 anos.

Na abertura da rodada noturna, o público também vai poder conferir a presença de Beatriz Haddad Maia em quadra em um confronto de jogadoras brasileiras nas duplas. Bia e Ana Candiotto enfrentam Ingrid Martins e a medalhista olímpica Laura Pigossi.

A última partida terá outra jovem promessa brasileira, a potiguar Victoria Barros, que enfrenta a americana Whitney Osuigwe.

Qualifying define adversárias de Bia, Eala, Rodionova e Tomljanovic

Bia Haddad Maia, Alexandra Eala, Ajla Tomljanovic e Arina Rodionova conheceram suas adversárias de estreia na chave de simples do SP Open neste domingo, com a definição do qualifying no Parque Villa-Lobos.

A italiana Miriana Tona será a primeira adversária de Bia Haddad. Tona venceu o jogo mais longo do qualifying diante da holandesa Lian Tran, cabeça de chave 1, em 2h41, com parciais de 7/6(4), 4/6 e 6/4. Depois de garantir a vaga na chave principal, a tenista comemorou a oportunidade de jogar o maior torneio da carreira.

"Estava com muita vontade de vencer, especialmente por estar jogando numa quadra tão linda e tão importante como esta. O público foi sensacional e agradeço esta oportunidade", disse Miriana Tona.

Campeã em Guadalajara no fim de semana, Alexandra Eala vai estrear em São Paulo contra a francesa Yasmine Mansouri, que levou a melhor diante da brasileira Thaísa Pedretti na rodada final do quali, com 6/2 e 6/4. Mesmo com a derrota, Thaísa destacou a experiência de ter jogado o qualifying em São Paulo e a importância do torneio para as tenistas do país.

"A energia de ontem e hoje foi uma coisa maravilhosa. Vou trabalhar cada vez mais duro para voltar aqui e fazer uma grande semana. Só tenho a agradecer, ter um torneio WTA 250 aqui é maravilhoso. Isso aqui é um sonho para mim", destacou.

A eslovaca Martina Okalova será a adversária de Arina Rodionova após derrotar a espanhola Alicia Herrero Linana, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4.

Outro jogo equilibrado foi entre a mexicana Victoria Rodríguez e a americana Victoria Hu, decidido apenas no tie-break do terceiro set com triunfo da mexicana, que se garantiu na chave principal ao fechar a partida com parciais de 1/6, 6/1 e 7/6(3), em 2h19.

Público acompanha treino de Bia Haddad e Carol Meligeni

O público que veio ao Parque Villa-Lobos neste domingo pode conferir os jogos da rodada final do qualifying do SP Open e também teve a oportunidade de acompanhar um treino aberto entre duas das principais tenistas brasileiras, Beatriz Haddad Maia e Carolina Meligeni.

Com a presença de familiares, elas jogaram um set como preparação para a estreia no WTA 250 de São Paulo.

Programação desta segunda-feira

Quadra Central Maria Esther Bueno



A partir das 13 horas:

[4] Ajla Tomljanovic (AUS) vs [Q] Victoria Rodriguez (MEX)

Carolina Alves (BRA) vs [WC] Nauhany Silva (BRA)

Não antes da 17h30:

[WC] Ana Candiotto (BRA) / Beatriz Haddad Maia (BRA) vs [3] Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)

[WC] Victoria Barros (BRA) vs Whitney Osuigwe (USA)

Quadra 1



A partir das 13 horas:

Arianne Hartono (NED) vs [2] Solana Sierra (ARG)

Arina Rodionova (AUS) vs [Q] Martina Okalova (SVK)

Julia Riera (ARG) vs Vitalia Diatchenko

Quadra 2



A partir das 13 horas:

Ana Sofia Sanchez (MEX) vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)

[7] Leolia Jeanjean (FRA) vs Janice Tjen (INA)

Após descanso:

Solana Sierra (ARG) / Renata Zarazua (MEX) vs Maryna Kolb (UKR) / Nadiya Kolb (UKR)

Resultados deste domingo