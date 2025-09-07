SP Open abre chave principal com estreia de Bia Haddad nas duplas
A abertura da chave principal do SP Open, nesta segunda-feira, terá a estreia das brasileiras Carolina Meligeni, Nauhany Silva e Victoria Barros em simples, Laura Pigossi, Ingrid Martins, Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto nas duplas. A australiana Ajla Tomljanovic abre a Quadra Central Maria Esther Bueno, às 13 horas (de Brasília).
Cabeça de chave número 4, Tomljanovic estreia contra a mexicana Victoria Rodríguez, que neste domingo se garantiu na chave principal ao vencer a americana Victoria Hu. A australiana tem duas vitórias no confronto direto com Rodríguez.
Na sequência, a quadra principal do WTA 250 de São Paulo terá um duelo brasileiro de gerações. Carolina Meligeni enfrenta Nauhany Silva, a Naná, uma das grandes promessas do tênis feminino, de apenas 15 anos.
Na abertura da rodada noturna, o público também vai poder conferir a presença de Beatriz Haddad Maia em quadra em um confronto de jogadoras brasileiras nas duplas. Bia e Ana Candiotto enfrentam Ingrid Martins e a medalhista olímpica Laura Pigossi.
A última partida terá outra jovem promessa brasileira, a potiguar Victoria Barros, que enfrenta a americana Whitney Osuigwe.
Qualifying define adversárias de Bia, Eala, Rodionova e Tomljanovic
Bia Haddad Maia, Alexandra Eala, Ajla Tomljanovic e Arina Rodionova conheceram suas adversárias de estreia na chave de simples do SP Open neste domingo, com a definição do qualifying no Parque Villa-Lobos.
A italiana Miriana Tona será a primeira adversária de Bia Haddad. Tona venceu o jogo mais longo do qualifying diante da holandesa Lian Tran, cabeça de chave 1, em 2h41, com parciais de 7/6(4), 4/6 e 6/4. Depois de garantir a vaga na chave principal, a tenista comemorou a oportunidade de jogar o maior torneio da carreira.
"Estava com muita vontade de vencer, especialmente por estar jogando numa quadra tão linda e tão importante como esta. O público foi sensacional e agradeço esta oportunidade", disse Miriana Tona.
Campeã em Guadalajara no fim de semana, Alexandra Eala vai estrear em São Paulo contra a francesa Yasmine Mansouri, que levou a melhor diante da brasileira Thaísa Pedretti na rodada final do quali, com 6/2 e 6/4. Mesmo com a derrota, Thaísa destacou a experiência de ter jogado o qualifying em São Paulo e a importância do torneio para as tenistas do país.
"A energia de ontem e hoje foi uma coisa maravilhosa. Vou trabalhar cada vez mais duro para voltar aqui e fazer uma grande semana. Só tenho a agradecer, ter um torneio WTA 250 aqui é maravilhoso. Isso aqui é um sonho para mim", destacou.
A eslovaca Martina Okalova será a adversária de Arina Rodionova após derrotar a espanhola Alicia Herrero Linana, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4.
Outro jogo equilibrado foi entre a mexicana Victoria Rodríguez e a americana Victoria Hu, decidido apenas no tie-break do terceiro set com triunfo da mexicana, que se garantiu na chave principal ao fechar a partida com parciais de 1/6, 6/1 e 7/6(3), em 2h19.
Público acompanha treino de Bia Haddad e Carol Meligeni
O público que veio ao Parque Villa-Lobos neste domingo pode conferir os jogos da rodada final do qualifying do SP Open e também teve a oportunidade de acompanhar um treino aberto entre duas das principais tenistas brasileiras, Beatriz Haddad Maia e Carolina Meligeni.
Com a presença de familiares, elas jogaram um set como preparação para a estreia no WTA 250 de São Paulo.
Programação desta segunda-feira
Quadra Central Maria Esther Bueno
A partir das 13 horas:
- [4] Ajla Tomljanovic (AUS) vs [Q] Victoria Rodriguez (MEX)
- Carolina Alves (BRA) vs [WC] Nauhany Silva (BRA)
Não antes da 17h30:
- [WC] Ana Candiotto (BRA) / Beatriz Haddad Maia (BRA) vs [3] Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)
- [WC] Victoria Barros (BRA) vs Whitney Osuigwe (USA)
Quadra 1
A partir das 13 horas:
- Arianne Hartono (NED) vs [2] Solana Sierra (ARG)
- Arina Rodionova (AUS) vs [Q] Martina Okalova (SVK)
- Julia Riera (ARG) vs Vitalia Diatchenko
Quadra 2
A partir das 13 horas:
- Ana Sofia Sanchez (MEX) vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)
- [7] Leolia Jeanjean (FRA) vs Janice Tjen (INA)
Após descanso:
- Solana Sierra (ARG) / Renata Zarazua (MEX) vs Maryna Kolb (UKR) / Nadiya Kolb (UKR)
Resultados deste domingo
- Miriana Tona (ITA) d. Lian Tran (NED) - 7/6(4) 4/6 6/4
- Martina Okalova (SVK) d. Alicia Herrero Linana (ESP) - 7/5 2/6 6/4
- Victoria Rodriguez (MEX) d. Victoria Hu (USA) - 1/6 6/1 7/6(3)
- Yasmine Mansouri (FRA) d. Thaisa Pedretti (BRA) - 6/2 6/4