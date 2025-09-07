Topo

Esporte

Seleção feminina leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de vôlei

Bangkok

07/09/2025 08h33

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou, neste domingo, o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, disputado em Bangkok, na Tailândia. Diante do Japão, as comandadas de José Roberto Guimarães obtiveram um triunfo emocionante por 3 sets a 2, com parciais de 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16.

A partida começou tranquila para a equipe verde e amarela, que chegou a abrir 2 sets a 0 no placar, mas as japonesas reagiram e levaram o jogo até o match point do tie-break. A ponteira Gabi foi o destaque da partida com 35 pontos.

O Brasil inaugurou o placar e dominou todo o primeiro set. Na parcial, o time de Zé Roberto abriu uma diferença de até 13 pontos sobre as japonesas, sobretudo graças ao forte bloqueio liderado por Júlia Kudiess. A má atuação das adversárias permitiu que as brasileiras mostrassem um desempenho bom e tranquilo, levando o set em poucos minutos por 25 a 12.

A boa atuação de Gabi rendeu ao Brasil a segunda parcial, quando as japonesas começaram a reagir - um presságio do que seria o terceiro set. Desta vez, a parcial foi mais equilibrada, com poucos pontos de diferença durante os primeiros momentos da volta do intervalo. O Brasil, porém, voltou a abrir vantagem, fechando o set e deixando as adversárias presas nos 17 pontos.

No terceiro set, as brasileiras só iniciaram a recuperação após cinco pontos das japonesas. Quando as adversárias alcançaram 11 pontos, o Brasil só havia marcado três vezes, em uma parcial completamente diferente das anteriores, na qual a atuação até então tímida das asiáticas deu lugar à agressividade ofensiva - foram 17 pontos de ataque. Apesar de buscar reagir e reduzir a diferença, o conjunto verde e amarelo não conseguiu superar a organização e os aces do Japão, que fechou em 25 a 19.

As brasileiras voltaram mais ligadas no quarto set e abriram 5 a 0, dispostas a fechar o jogo, mas o alívio durou pouco. A equipe sul-americana levou a virada e precisou correr atrás para tentar diminuir a vantagem e alcançar a pontuação do Japão, que levou o set no match point - por 29/27, igualando o placar em 2 a 2.

A disputa se manteve acirrada no tie-break, com as duas equipes duelando ponto a ponto. Desta vez, porém, diferentemente dos dois sets anteriores, o Brasil levou a melhor, contando mais uma vez com o brilho da ponteira Gabi, fechando a última parcial do jogo em 18 a 16 no match point.

A partir das 9h30 (horário de Brasília) deste domingo, Turquia e Itália disputam a final do Mundial feminino de vôlei.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

US Open pede que emissoras não exibam protestos contra Trump em decisão

Seleção feminina leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de vôlei

Transmissão ao vivo do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir

No tiebreak, Brasil vence Japão e conquista o bronze no Mundial de vôlei feminino

Alemanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Goiás pega o Avaí e clássico catarinense vale disputa por vaga no G-4 da Série B

Memphis, Félix e mais: o raio-X dos convocados do Corinthians na data Fifa

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Campeão do UFC estreia no cinema em filme do jogo Street Fighter

Atual ataque do Santos é pior do que do ano do rebaixamento; compare