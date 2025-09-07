Saúl compara características de Filipe Luís a Simeone: 'Muitas semelhanças'

Ex-Atlético de Madri e atual camisa 8 do Flamengo, Saúl Ñíguez teve a experiência de atuar ao lado de Filipe Luís na equipe espanhola antes do lateral virar seu treinador. O meia comparou as características do brasileiro com as do técnico Diego Simeone.

O que aconteceu

O espanhol disse que Filipe Luis e Simeone são parecidos em como compartilham suas ideias - e afirmou que o argentino deixa "sua marca" em todos os atletas com quem trabalha.

Há muitas semelhanças, embora possamos diferenciar seus estilos de jogo. Mas eles são muito semelhantes em sua ambição, desejo, paixão e na maneira como comunicam essa paixão ao grupo. A verdade é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que passaram pelo Atlético de Madrid; cada um tem a sua. Saúl Ñíguez

Filipe Luís e Saúl atuaram juntos no Atlético de Madri entre 2013 e 2019, entre idas e vindas dos dois jogadores. Enquanto o ex-lateral brasileiro atuou no Chelsea e saiu de forma gratuita da equipe espanhola para o Flamengo, no título da Copa Libertadores contra o River, o espanhol passou também por Rayo Vallecano, Sevilla e o mesmo Blues de Londres, antes de chegar ao rubro-negro.