Topo

Esporte

São Paulo amarga liderança negativa no Brasileiro; confira

07/09/2025 06h00

O São Paulo vive um capítulo pouco desejado no Campeonato Brasileiro de 2025. Apesar de ocupar a sétima colocação da tabela, com 32 pontos em 22 rodadas disputadas, o Tricolor lidera em uma estatística negativa.

A equipe comandada por Hernán Crespo é a que registra mais cartões amarelos (68) e a segunda que mais recebeu vermelhos (5) na competição, atrás apenas do Fortaleza, que soma seis expulsões. O Corinthians aparece como segundo colocado na contagem de amarelos, com 66.


A situação se torna ainda mais preocupante devido ao alto número de jogadores lesionados que, somado às suspensões, limita as opções do técnico argentino. No momento, o Tricolor não pode contar com oito atletas: Luiz Gustavo, Calleri, Lucas, André Silva, Marcos Antônio, Oscar, Arboleda e Ryan Francisco.

O alto número de advertências já gerou mudanças forçadas na escalação em partidas recentes e pode afetar decisões táticas nos próximos jogos, especialmente na sequência de compromissos cruciais: Botafogo pelo Brasileirão e LDU nas quartas de final da Libertadores.

Durante a pausa da Data Fifa, Crespo aproveita para trabalhar no CT da Barra Funda, ajustando a equipe e buscando equilíbrio entre intensidade, marcação e controle emocional, na tentativa de reduzir faltas e expulsões. Apesar dos desafios, o São Paulo segue na briga pelo G6 do Brasileirão e pelas fases decisivas da Libertadores.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Memphis, Félix e mais: veja raio-x dos convocados do Corinthians na 1ª rodada da data Fifa

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Atual ataque do Santos é pior do que do ano do rebaixamento; compare

Campeão do UFC, Alexander Volkanovski estreia no cinema em filme do jogo Street Fighter

Atacante do Palmeiras, Ramón Sosa acumula quase sete meses de jejum

Palmeiras ostenta atual maior série invicta desta edição do Brasileirão

Saiba como foi a passagem de Adonis Frías, reforço do Santos, pelo León-MEX

São Paulo amarga liderança negativa no Brasileiro; confira

Veja o que está em jogo para a Seleção Brasileira na última rodada das Eliminatórias

Future MMA 15: Ederson Santiago promete "guerra" contra prodígio de 17 anos

Após NFL, gramado da Neo Química Arena recebe cuidados especiais para jogo do Corinthians