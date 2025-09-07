São Paulo amarga liderança negativa no Brasileiro; confira

O São Paulo vive um capítulo pouco desejado no Campeonato Brasileiro de 2025. Apesar de ocupar a sétima colocação da tabela, com 32 pontos em 22 rodadas disputadas, o Tricolor lidera em uma estatística negativa.

A equipe comandada por Hernán Crespo é a que registra mais cartões amarelos (68) e a segunda que mais recebeu vermelhos (5) na competição, atrás apenas do Fortaleza, que soma seis expulsões. O Corinthians aparece como segundo colocado na contagem de amarelos, com 66.

? Confira como foi o treino deste sábado no Direto do SuperCT! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/RhILCUAXTG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 6, 2025

A situação se torna ainda mais preocupante devido ao alto número de jogadores lesionados que, somado às suspensões, limita as opções do técnico argentino. No momento, o Tricolor não pode contar com oito atletas: Luiz Gustavo, Calleri, Lucas, André Silva, Marcos Antônio, Oscar, Arboleda e Ryan Francisco.

O alto número de advertências já gerou mudanças forçadas na escalação em partidas recentes e pode afetar decisões táticas nos próximos jogos, especialmente na sequência de compromissos cruciais: Botafogo pelo Brasileirão e LDU nas quartas de final da Libertadores.

Durante a pausa da Data Fifa, Crespo aproveita para trabalhar no CT da Barra Funda, ajustando a equipe e buscando equilíbrio entre intensidade, marcação e controle emocional, na tentativa de reduzir faltas e expulsões. Apesar dos desafios, o São Paulo segue na briga pelo G6 do Brasileirão e pelas fases decisivas da Libertadores.