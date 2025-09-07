Topo

São Paulo abre venda de ingressos para duelo contra o Botafogo

07/09/2025 15h16

O São Paulo divulgou, na manhã deste domingo, a abertura da venda online de ingressos do jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site spfcticket.net.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionará na seguinte ordem: Prioridade 1 (7 estrelas): 10h (de Brasília) do dia 07/09; Prioridade 2 (6 estrelas): 22h do dia 07/09; Prioridade 3 (5 estrelas): 10h do dia 08/09; Prioridade 4 (4 estrelas): 22h do dia 08/09; Prioridade 5 (3 estrelas): 10h do dia 09/09; Prioridade 6 (2 estrelas): 22h do dia 09/09; Prioridade 7 (1 estrela): 10h do dia 10/09; Prioridade 8 (0 estrela): 22h do dia 10/09; Público geral: 10h do dia 11/09.

O confronto, que ocorrerá no Morumbis, será válido pela 23ª rodada do torneio nacional e está marcado para o próximo domingo, dia 14 de setembro, às 17h30.

Preço dos ingressos

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ? entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ?

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ?

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ?

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ?

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ?

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ?

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ?


CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ?

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ?

