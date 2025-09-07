Topo

Santa Cruz empata com o América-RN, vai à semi da Série D e garante vaga na Série C em 2026

07/09/2025 21h06

O Santa Cruz eliminou o América-RN, neste domingo, e garantiu vaga na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena das Dunas. A partida acabou empatada em 1 a 1. Alexandre Aruá marcou para os donos da casa. Enquanto Balotelli anotou o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Santa Cruz venceu o América-RN pelo placar agregado de 2 a 1, por conta da vitória por 1 a o no primeiro jogo, e confirmou sua classificação para a semifinal da Série D. Além disso, a equipe também conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Por outro lado, o América-RN se despede da competição e volta a disputar a Quarta Divisão em 2026.

Próximo jogo do Santa Cruz

Na semifinal, o Santa Cruz vai enfrentar o Maranhão, que eliminou o ASA nas quartas de final. As partidas ainda não têm datas confirmadas, mas a ida deve acontecer entre os dias 13 e 14 de setembro. O jogo de volta acontecerá entre 20 e 21 de setembro.

Na outra semifinal, a Inter de Limeira encara o Barra.

O jogo

O América-RN abriu o placar apenas no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Alexandre Aruá recebeu de Souza e acertou um lindo chute de fora da área.

Aos 36 minutos, em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Willian Júnior levantou a bola na área. Balotelli subiu, desviou de cabeça e marcou o gol que colocou o Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro.

