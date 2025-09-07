Samuel Xavier deve desfalcar o Fluminense em jogo decisivo com o Bahia

O Fluminense segue com a preparação visando o duelo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira, no Maracanã, e vale vaga na semifinal.

O técnico Renato Gaúcho deve ter um desfalque importante para o duelo, já que o lateral direito Samuel Xavier, que sentiu no jogo de ida, não vem participando dos treinos.

A tendência é que Guga seja mais uma vez titular na partida. O jogador foi muito criticado pela falha que resultou no gol da vitória do Bahia em Salvador.

O Fluminense vai a campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. Triunfo por um gol levará a decisão para os pênaltis.