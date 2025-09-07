Saída de Patryck abre espaço para jovem da base monitorado pelo Barcelona

A iminente saída de Patryck Lanza abrirá espaço para um jovem elogiado da base: o lateral Nicolas Bosshardt.

O que aconteceu

O jovem de 18 anos tem sido bastante elogiado no SuperCT. Ele tem treinado com frequência entre os profissionais.

O desempenho fez o lateral ser relacionado para alguns jogos do time, inclusive na Libertadores. Apesar do bom desempenho nos treinos, ele ainda não fez sua estreia pelo time de Hernan Crespo.

Nicolas é monitorado pelo Barcelona há alguns anos. Ele também foi um dos selecionados para um intercâmbio de dez dias na parceria entre o São Paulo e o Stuttgart (ALE).

Com características ofensivas, o garoto pode atuar como lateral e meia-esquerda. O esquema de Crespo, que utiliza alas com liberdade, pode beneficiar o estilo de jogo de Nicolas.

Patryck tem negociação bem encaminhada para ser emprestado ao Pafos, do Chipre. O São Paulo deve receber 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo, que terá opção de compra fixada em 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões).