Saiba como foi a passagem de Adonis Frías, reforço do Santos, pelo León-MEX

O Santos vasculhou o mercado e buscou a contratação de Adonis Frías. O zagueiro chega ao clube com boas expectativas, especialmente pelos bons números que somou no León, do México.

O jogador de 27 anos estava na equipe desde o começo de 2023. Ao todo, foram 84 jogos pela equipe, sendo 75 como titular, com três gols e três assistências. Ele também se consagrou campeão da Liga dos Campeões CONCACAF.

Neste período, Frías teve 86% de acerto nos passes, venceu 349 duelos, alcançou 65% de eficiência nos duelos aéreos, realizou 233 cortes e somou 513 ações defensivas, média de 6,1 por jogo. Os números são do Sofascore.

"A torcida pode esperar um jogador com muita atitude e garra. Tecnicamente, gosto de jogar com a bola nos pés, e que ela saia 'limpa' lá de trás. Quando for necessário um pouco de garra, de luta, também estarei preparado para esses momentos. Acredito que podemos criar um vínculo muito lindo com a torcida! Obviamente isso depende de mim e do meu rendimento dentro de campo. Minhas expectativas são muito boas", disse o camisa 98.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. O zagueiro também soma passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

Agora, portanto, o argentino tentar ajustar o sistema defensivo do Santos. O contrato vai até 31 de dezembro de 2028.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela