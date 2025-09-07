Sabalenka se sagra bicampeã no Aberto dos EUA

Por Amy Tennery

NOVA YORK (Reuters) - A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, manteve sua coroa do Aberto dos Estados Unidos com uma vitória por 6-3 7-6(3) sobre a norte-americana Amanda Anisimova, oitava cabeça de chave, na final feminina do Aberto dos Estados Unidos, no sábado, reforçando sua posição como a rainha moderna das quadras rápidas.

A bielorrussa não perde uma grande final de quadra dura desde 2022. O mais recente troféu eleva seu número de Grand Slams para quatro, com ela se tornando a primeira mulher a vencer dois Abertos dos EUA consecutivos desde que Serena Williams conquistou três consecutivos de 2012 a 2014.

O confronto entre duas das mulheres mais potentes do tênis, com golpes fortes e saques poderosos, se resumiu a erros não forçados, já que Sabalenka os manteve em 15, contra 29 da raquete de sua adversária.

"Quero agradecer a todos que vieram aqui, que voaram para estar no meu camarote", disse Sabalenka, que se ajoelhou depois de conquistar a vitória com um saque impossível de ser devolvido e abraçou seus técnicos nas arquibancadas em uma cena de total alegria.

"Vou chegar a muitas outras finais e não me importa onde vocês estejam no mundo, eu quero vocês no meu box."

Jogando em sua segunda grande final, Anisimova, nascida em Nova Jersey, teve a torcida partidária do famoso Arthur Ashe Stadium ao seu lado, mas não conseguiu manter o ritmo.

"Tem sido um ótimo verão, perder em duas finais seguidas é ótimo, mas também é muito difícil", disse Anisimova, de 24 anos, que ficou em lágrimas mais uma vez depois do desgosto de sua derrota por 6-0 6-0 na final de Wimbledon há dois meses.

"Não lutei o suficiente pelos meus sonhos hoje".

