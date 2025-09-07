Rosa Mota participa com Maria Zeferina Baldaia de documentário sobre a Corrida de São Silvestre

Topo

A portuguesa Rosa Mota esteve no Brasil nos últimos dias. Ela marcou presença em Ribeirão Preto (SP) para participar das gravações do documentário Zeferina - Maria Brasileira. A visita celebrou o reencontro entre duas atletas com trajetórias ligadas pela Corrida Internacional de São Silvestre. Rosa conquistou seis títulos, de 1981 a 1986, enquanto Maria Zeferia Baldaia foi campeã em 2001.

Baldaia decidiu ser atleta após assistir pela TV a uma das conquistas de Rosa Mota. A portuguesa enviou uma carta para parabenizar Maria, em 2001, por seu triunfo na tradicional prova de São Paulo.

Feliz de voltar ao Brasil

Quase 25 anos depois, Rosa fez questão de participar do documentário. Assim, a corredora voltou ao Brasil para entregar uma nova carta em uma cena registrada para o documentário.

"Muito feliz de voltar ao Brasil, essa terra de um povo tão querido que sempre me recebeu tão bem. Ainda mais numa ocasião tão especial como essa de poder gravar para o filme da minha amiga Maria Zeferina", disse a campeã olímpica na maratona dos Jogos Olímpicos de Seul-1988.

As gravações aconteceram em pontos emblemáticos de Ribeirão Preto, como o Teatro de Arena Jaime Zeiger. Para Maria Zeferina, encontrar sua maior inspiração foi a realização de um sonho.

"Eu me tornei corredora porque vi a Rosa vencer. Ela me mostrou que era possível sonhar. Agora, estar diante da minha inspiração é muito emocionante", contou Baldaia, também campeã da Maratona Internacional de São Paulo e da Meia Maratona do Rio de Janeiro, em 2008.

Foto: Divulgação

Sobre o documentário

O documentário sobre trajetória de Baldaia, produzido pela Gratitude Films, estreia em dezembro de 2025, ano em que a Corrida da São Silvestre completa 100 edições. A produção dirigida por Lucas Bretas resgata a origem da corredora no interior paulista, os desafios enfrentados até chegar ao pódio e sua relação de inspiração com nomes de peso do atletismo mundial, como Rosa Mota e Margarete Okayo.

"Mais do que um registro histórico, esse encontro mostra o poder do esporte em atravessar fronteiras e unir gerações", disse o diretor. Já o produtor executivo Junior Perini destacou a simbologia de Ribeirão Preto como cenário: "Registrar esse momento aqui é valorizar a cidade como palco de uma história que vai emocionar o Brasil inteiro".

