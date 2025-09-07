Revolta no futebol feminino: o que diz o protocolo sobre apagões do VAR?

O apagão do VAR e a consequente continuidade da partida no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino, entre Cruzeiro e Corinthians, no estádio Independência (MG), gerou revolta das jogadoras, apesar da arbitragem ter seguido o que diz o protocolo.

O que aconteceu

Perto do fim do segundo tempo, o VAR parou de funcionar, mas a partida continuou acontecendo. Houve muito protesto das jogadoras na saída do gramado durante as entrevistas. Gabi Zanotti, do Corinthians, e Isabela, do Cruzeiro, reclamaram da "falta de respeito" com a modalidade. O jogo terminou empatado em 2 a 2 e a decisão acontecerá no domingo que vem, na Neo Química Arena (SP).

Porém, apesar das reclamações, a arbitragem agiu corretamente. O protocolo determina que a partida continue mesmo sem a funcionabilidade do VAR.

O que diz o protocolo?

Falha total ou parcial antes do início da partida

Procedimento: O árbitro principal é informado e o jogo começa e termina sem a utilização do VAR.

Falha Total ou Parcial Durante a Partida

Procedimento: O árbitro principal é informado imediatamente pelo AVAR (Árbitro Assistente de Vídeo de Apoio) através do comissário da partida ou de outro oficial. Se a falha for considerada grave e não puder ser resolvida rapidamente, o jogo é reiniciado e concluído sem o VAR. Já se a falha for resolvida e o sistema for restabelecido em 100% de sua operacionalidade, o árbitro é informado e o VAR volta a ser utilizado normalmente.

O que as jogadoras disseram?

Sinceramente, acho que foi uma falta de respeito com ambas as equipes. Tanto nós quanto elas poderíamos sair prejudicadas. O meu gol seria impedido se não fosse a revisão do VAR. Então, a minha ideia é que não houvesse jogo a partir do momento em que perdeu a comunicação com o VAR, eu acho que teria ter sido interrompida a partida. A gente conversou ali dentro [de campo], ambas as equipes estavam de acordo, e essa deveria ser a decisão tomada. A quarta árbitra me passou ali que era um protocolo e deveria continuar a partida. Eu, sinceramente, não concordo, a gente precisa cada vez ser mais respeitada, porque dificilmente isso acontece em partidas do outro gênero

Gabi Zanotti, do Corinthians, ao Sportv

O assunto que a gente não pode deixar de falar é a falta de respeito que o VAR teve com a gente aqui, porque isso não acontece no masculino, de o VAR parar no meio da partida. E se acontece algum lance decisivo para qualquer uma das equipes. Então, isso é uma falta de respeito, isso não pode acontecer no futebol feminino, porque não acontece no masculino

Belinha, do Cruzeiro, ao Sportv

Situação já aconteceu no masculino

O contratempo não chega a ser uma novidade no Brasil e já aconteceu no masculino. Em 2021, no jogo entre Vasco e Internacional, em São Januário, pelo Brasileiro, as linhas que traçam possível impedimento não funcionaram na checagem de um gol colorado e, por conta disso, a decisão de campo da arbitragem prevaleceu.

Dois anos, na final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, houve também um apagão do VAR no jogo de ida, no estádio Nilton Santos. Na ocasião, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) alegou que uma sobrecarga de energia no aparelho que regula a voltagem (nobreak).