Reforço do Santos, Lautaro Díaz completa quatro meses sem marcar um gol

O Santos aproveitou a janela de transferências para reforçar o elenco. Para o ataque chegou Lautaro Díaz, emprestado pelo Cruzeiro. O atacante, porém, vive uma seca de gols.

A última vez que o jogador de 27 anos estufou as redes foi no dia 7 de maio, ou seja, há exatos quatro meses. Na ocasião, buscou o empate de 1 a 1 para o Cruzeiro contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana.

Desde então, Lautaro entrou em campo mais seis vezes. O argentino foi titular em duas destas partidas. Nas outras quatro, foi acionado já na reta final do segundo tempo.

O atacante perdeu muito espaço com Leonardo Jardim na Raposa e, por isso, foi emprestado ao Santos. Ao longo de toda temporada, são 18 compromissos e dois gols.

Casamento perfeito?

O Santos, aliás, vive um período difícil quando o assunto é centroavantes. Tiquinho Soares vive um jejum de pouco mais de quatro meses, Deivid Washington, que também estava sem marcar há um bom tempo, foi devolvido ao Chelsea e Luca Meirelles vendido ao Shakhtar Donetsk.

Agora, portanto, Lautaro Díaz espera que a mudança de ares o ajude a afastar a má fase. O Peixe, por sua vez, torce para que o novo reforço impulse o ataque.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela