Pulgar mira retorno aos treinos do Flamengo: "Me sinto super bem"

07/09/2025 16h20

O Flamengo segue com os treinos visando a sequência da temporada. O elenco ganhou alguns dias de folga, mas já voltou aos trabalhos sob o comando de Filipe Luís.

Quem ficou no Rio de Janeiro durante a folga foi o volante Pulgar. O chileno se recupera de uma fratura sofrida durante o Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Em entrevista à Fla TV, Pulgar afirmou que está perto do retornos aos treinos com o elenco rubro-negro.

"Agora me sinto super bem, sem dor, já estou fazendo mais trabalhos, carregando mais peso, então estou mais perto de voltar ao campo. Com o Departamento Médico organizamos a semana para não perder mais tempo, porque já estou ansioso para voltar a treinar com o grupo. Então, vamos dar continuidade ao trabalho e também agradecer ao DM, que mesmo estando de folga, ficou comigo trabalhando", disse.

A expectativa é a de que Pulgar volte aos gramados ainda neste mês. Com isso, o volante será reforço para a reta final da temporada.

