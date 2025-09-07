Topo

Esporte

PSG anuncia a saída de Kimpembe para Qatar SC

07/09/2025 14h05

Neste domingo, o Paris Saint-Germain anunciou a saída do zagueiro Presnel Kimpembe para o Qatar SC. O francês deixa o PSG após 20 anos na equipe parisiense.

Kimpembe saiu do PSG em uma transferência gratuita para o Qatar SC. O novo clube não informou a duração do vínculo contratual do zagueiro de 30 anos.

Durante seus 20 anos no PSG, Kimpembe atuou no time profissional desde 2015. Em suas dez temporadas, entrou em campo 241 vezes e conquistou 25 títulos: oito Campeonatos Franceses, seis Copas da França, seis Supercopas da França, quatro Copas da Liga Francesa e uma Liga dos Campeões.

Carreira na seleção

Além do extenso currículo de títulos pelo PSG, suas boas atuações na equipe parisiense o levaram à seleção francesa.

Kimpembe passou a ser convocado em 2018 e atuou em uma partida na campanha do bicampeonato mundial da França. O zagueiro ganhou destaque e foi peça fundamental no título da Liga das Nações de 2021, sobre a Espanha.

Apesar de já ter sido até capitão da França, seu nome não figura nas convocações de Deschamps desde 2022.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

São Paulo abre venda de ingressos para duelo contra o Botafogo

Memphis Depay decide contra a Lituânia com 2 gols e se isola como o maior artilheiro da Holanda

Memphis bate recorde, e Holanda vence jogo de cinco gols nas Eliminatórias

Ancelotti mostra lado paizão na Granja e cativa jogadores da seleção

Martinelli se vê mais cascudo para a Copa e quer usar pressão a favor da Seleção

Rosa Mota participa com Maria Zeferina Baldaia de documentário sobre a Corrida de São Silvestre

Palmeiras enfrentará gigante espanhol na semifinal do Mundial de Clubes sub-17

Magalhães vê Ancelotti como "paizão" na Seleção e ignora altitude: "Não temos que pensar nisso"

Yago Dora é recebido com festa em aeroporto após título mundial de surfe

Ex-campeão culpa corte de peso por derrota de Caio Borralho no UFC Paris

Transmissão ao vivo de Turquia x Espanha nas Eliminatórias: veja onde assistir