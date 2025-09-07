PSG anuncia a saída de Kimpembe para Qatar SC

Neste domingo, o Paris Saint-Germain anunciou a saída do zagueiro Presnel Kimpembe para o Qatar SC. O francês deixa o PSG após 20 anos na equipe parisiense.

Kimpembe saiu do PSG em uma transferência gratuita para o Qatar SC. O novo clube não informou a duração do vínculo contratual do zagueiro de 30 anos.

Durante seus 20 anos no PSG, Kimpembe atuou no time profissional desde 2015. Em suas dez temporadas, entrou em campo 241 vezes e conquistou 25 títulos: oito Campeonatos Franceses, seis Copas da França, seis Supercopas da França, quatro Copas da Liga Francesa e uma Liga dos Campeões.

Carreira na seleção

Além do extenso currículo de títulos pelo PSG, suas boas atuações na equipe parisiense o levaram à seleção francesa.

Kimpembe passou a ser convocado em 2018 e atuou em uma partida na campanha do bicampeonato mundial da França. O zagueiro ganhou destaque e foi peça fundamental no título da Liga das Nações de 2021, sobre a Espanha.

Apesar de já ter sido até capitão da França, seu nome não figura nas convocações de Deschamps desde 2022.