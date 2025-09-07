Popó substitui Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva em luta de boxe

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas é o novo adversário de Wanderlei Silva na luta principal do Spaten Fight Night 2. O anúncio foi feito neste domingo, durante a transmissão do programa Fantástico, da Rede Globo, emissora que vai transmitir o evento que acontece no dia 27 de setembro, em São Paulo.

Amplamente considerado um dos maiores nomes do boxe nacional, Popó se sagrou campeão mundial em duas categorias de peso diferentes: os super-penas e os pesos-leves. O pugilista baiano substitui Vitor Belfort, lesionado, como oponente do ex-campeão do PRIDE e Hall da Fama do UFC, Wanderlei Silva, em um duelo no ringue da nobre arte.

Em atividade

O veterano boxeador disputou sua última luta profissional em 2017, mas segue em atividade em combates de exibição promovidos pelo Fight Music Show, evento no qual compete desde 2022. No FMS, Popó - atualmente com 49 anos, mesma idade de Wanderlei Silva - encarou nomes como o humorista Whindersson Nunes, o ex-BBB Kléber Bambam e o ator Duda Nagle, além de um ex-companheiro de equipe do Cachorro Louco: o cubano naturalizado brasileiro José Pelé Landy, icônico lutador que teve seu auge na transição entre Vale Tudo e MMA.

No duelo contra Pelé, Popó provou que, apesar da idade avançada, as mãos continuam afiadas e pesadas, levando o antigo expoente da academia Chute Boxe, de Curitiba (PR), à lona após pouco mais de um minuto de luta. O baiano, inclusive, tinha sido anunciado como protagonista da sétima edição do Fight Music Show, programado para o dia 1º de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em um duelo contra o ex-BBB Diego Alemão. Resta saber se o confronto segue de pé, mesmo com a participação do tetracampeão mundial no Spaten Fight Night 2.

Saída de Belfort

A saída de Vitor Belfort do card do Spaten Fight Night 2 se deu devido a uma concussão de grau 3, sofrida durante os treinamentos para o evento. Agora, a aguardada revanche entre o carioca e Wanderlei Silva - que é esperada pelos fãs há mais de duas décadas - deve ser remarcada para 2026, de acordo com a organização do show.

No primeiro confronto entre eles, no UFC Brasil realizado em 1998, Belfort precisou de apenas 44 segundos para atropelar o rival e vencer por nocaute - um momento que ficou marcado na história. Desde então, uma revanche entre os desafetos é especulada, mas nunca saiu do papel, apesar de ter sido marcada pelo Ultimate em 2012, e cancelada devido a uma lesão do carioca.

Spaten Fight Night 2

As demais lutas do card seguem inalteradas, com os duelos entre: Beatriz Ferreira, defendendo o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, contra a uruguaia Maira Moneo, valendo o cinturão peso-leve (61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF); Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, pela disputa de cinturão brasileiro de boxe na categoria peso médio (74kg); e Thiago Manchinha, atual campeão pela organização Shooto Brasil, contra Wanderson Barcellos, detentor do cinturão pela MAC - Martial Arts Championship, em uma disputa de MMA.