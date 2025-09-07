Topo

Esporte

Palmeiras ostenta atual maior série invicta desta edição do Brasileirão

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Corinthians no Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
07/09/2025 06h00

A equipe comandada por Abel Ferreira vive grande fase no Campeonato Brasileiro. O Verdão ostenta a atual maior série invicta desta edição da competição: já são nove jogos sem perder, além de carregar a atual sequência de quatro vitórias consecutivas como mandante - marca que divide com o São Paulo.

A série teve início com o empate diante do Mirassol, por 1 a 1. Na sequência, o Palmeiras engatou vitórias sobre Atlético-MG (3 a 2), Fluminense (2 a 1) e Grêmio (1 a 0). Depois, somou novo empate contra o Vitória, em 2 a 2, antes de vencer novamente três rivais em sequência: Ceará (2 a 1), Botafogo (1 a 0) e Sport (3 a 0).

O duelo mais recente, no clássico contra o Corinthians, terminou empatado em 1 a 1, no último fim de semana, e ampliou a marca positiva.

O desempenho atual representa a maior série invicta do clube no Brasileirão desde a edição de 2024, quando o time ficou 11 partidas seguidas sem derrota, entre a 21ª e a 31ª rodadas.

Na atual edição do torneio, a marca mais longa pertence ao Cruzeiro, que chegou a somar 11 jogos sem perder, entre as rodadas 6 e 16. Ainda assim, o Palmeiras é o único que mantém uma sequência ativa de invencibilidade no campeonato.

O Verdão ocupa a terceira colocação do Brasileirão, atrás de Cruzeiro (44 pontos) e Flamengo (47), mas com a vantagem de ter dois jogos a menos que a equipe mineira e um a menos que os cariocas.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

