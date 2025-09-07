Topo

Palmeiras enfrentará gigante espanhol na semifinal do Mundial de Clubes sub-17

07/09/2025 14h32

O Palmeiras já sabe qual será seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes sub-17. O Verdão terá pela frente o Barcelona, nesta segunda-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba, na Espanha. A partida terá transmissão da ESPN.

Para chegar à semifinal, a equipe alviverde derrotou o Sevilla por 2 a 1 nas quartas. Depois de sair na frente, com Juan Gabriel, o time sofreu o empate e, nos acréscimos da segunda etapa, marcou o gol da vitória, em cobrança de falta de Vinicius.

Vale ressaltar que as Crias da Academia venceram todas as quatro partidas que disputaram até o momento pela competição, com dez gols marcados e apenas dois sofridos.

O Palmeiras busca o tricampeonato do Mundial sub-17. Em 2018, a equipe derrotou o Real Madrid por 4 a 2 na final. No ano seguinte, bateu o Leganés por 2 a 1.

Paralelamente ao Mundial, o time sub-17 do Palmeiras disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima rodada, o Verdão encara o Internacional, no dia 16 (terça-feira), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS).

O Alviverde também disputa o Campeonato Paulista sub-17. Depois de golear o Rio Preto por 5 a 1, fora de casa, a equipe volta a encarar o clube do interior, no próximo sábado (13), às 11h, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

