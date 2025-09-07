Onde vai passar Turquia x Espanha nas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Turquia e Espanha se enfrentam hoje (7), às 15h45 (de Brasília), na Torku Arena, em Cônia (TUR), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Turquia vem de vitória na primeira partida das Eliminatórias e quer manter o embalo. Jogando fora de casa, os turcos bateram a Geórgia por 3 a 2.
Do outro lado, a Espanha também venceu e quer ampliar o favoritismo no Grupo E. A equipe de Yamal e companhia bateu a Bulgária por 3 a 0, fora de casa, na rodada passada.
Turquia x Espanha -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
- Data e hora: 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Torku Arena, em Cônia (TUR)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)