Onde vai passar Cruzeiro x Corinthians pelo Brasileirão Feminino? Como assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje (7), às 10h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Onde assistir? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), TV Brasil (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura).

As duas equipes fizeram as melhores campanhas da primeira fase da competição. O Cruzeiro foi o líder, com 36 pontos, dois a mais que o Corinthians.

Contudo, na segunda fase da competição os pontos seguem sendo somados, o que possibilitou as Brabas ultrapassarem as Cabulosas e terem a vantagem de decidir em casa, no próximo dia 14.

Na semifinal, o Cruzeiro superou o Palmeiras com 4 a 3 no agregado. Já o Corinthians superou o rival São Paulo por 4 a 2 na soma dos placares das duas partidas.

