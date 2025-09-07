Topo

Esporte

Onde vai passar Cruzeiro x Corinthians pelo Brasileirão Feminino? Como assistir

Jogadoras do Corinthians comemoram gol sobre o São Paulo, na volta da semifinal do Brasileirão feminino - Rebeca Reis/CBF
Jogadoras do Corinthians comemoram gol sobre o São Paulo, na volta da semifinal do Brasileirão feminino Imagem: Rebeca Reis/CBF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/09/2025 05h30

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje (7), às 10h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Onde assistir? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), TV Brasil (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura).

Relacionadas

Corinthians freia São Paulo e vai à 9ª final seguida do Brasileiro feminino

Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão na final do Brasileiro feminino

Cruzeiro elimina Palmeiras e confirma vaga inédita na decisão do Brasileiro

As duas equipes fizeram as melhores campanhas da primeira fase da competição. O Cruzeiro foi o líder, com 36 pontos, dois a mais que o Corinthians.

Contudo, na segunda fase da competição os pontos seguem sendo somados, o que possibilitou as Brabas ultrapassarem as Cabulosas e terem a vantagem de decidir em casa, no próximo dia 14.

Na semifinal, o Cruzeiro superou o Palmeiras com 4 a 3 no agregado. Já o Corinthians superou o rival São Paulo por 4 a 2 na soma dos placares das duas partidas.

Cruzeiro x Corinthians -- Brasileirão Feminino

  • Data e hora: 7 de setembro, às 10h30 (de Brasília)
  • Local: Independência, em Belo Horizonte
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Bike vira febre na Granja com a seleção, mas jogadores evitam publicidade

Saída de Patryck abre espaço para jovem da base monitorado pelo Barcelona

Onde vai passar Cruzeiro x Corinthians pelo Brasileirão Feminino? Como assistir

Geração de ouro ou planejamento? O que explica domínio do Brasil no surfe

Ela foi camelô, vendeu bala em ônibus e hoje defende a seleção de rúgbi

Como funciona a "poupança milionária" que Palmeiras faz com jovens da base

Ex-técnico do Corinthians expõe crise do sub-20 e cita demissão injusta

Flamengo vê vendas de campeões sub-20 como parte do novo processo na base

Brasil de Ancelotti não sofre gol e mira recorde histórico na seleção

Em qual posição Rigoni renderia mais no São Paulo? Vote!

Reforço do Santos, Lautaro Díaz completa quatro meses sem marcar um gol