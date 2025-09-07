Topo

Esporte

Onde vai passar Alemanha x Irlanda do Norte pelas Eliminatórias? Como assistir

David Raum reage após gol sofrido pela Alemanha contra a Eslováquia, pelas Eliminatórias Imagem: Joe Klamar / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/09/2025 10h15

Alemanha e Irlanda do Norte entram em campo hoje (7), às 15h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia (ALE), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura).

A Alemanha tenta se recuperar da derrota sofrida logo na estreia da equipe nas Eliminatórias. Jogando fora de casa, os tetracampeões foram superados pela Eslováquia por 2 a 0.

Já a Irlanda do Norte tenta manter o embalo em busca de retornar à Copa do Mundo. Os norte-irlandeses venceram Luxemburgo por 3 a 1 na rodada passada.

Alemanha x Irlanda do Norte -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

  • Data e hora: 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia (ALE)
  • Transmissão: Sportv (TV fechada)

