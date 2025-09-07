Novorizontino x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Novorizontino e Atlético-GO entram em campo nesta segunda-feira, 8 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O duelo é pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir ao vivo?
TV: ESPN (tv fechada) e SportyNet (tv fechada).
Streaming: Kwai (grátis) e Disney+ (pago).
Como o Novorizontino chega ao confronto?
Na briga pelo G4, a equipe de Enderson Moreira vive má fase na temporada. Em sétimo lugar na Série B, o Novorizontino não vence há cinco jogos.
No período, são três derrotas e dois empates.
Como o Atlético-GO chega ao confronto?
Por sua vez, o Dragão tenta escapar de vez do radar do Z4. Caso vença, a equipe pode chegar à oitava posição, sair da briga da zona de rebaixamento e competir pelo acesso.
Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.
Histórico de confrontos
O confronto aconteceu apenas três vezes na história e conta com ligeira vantagem goiana. São dois empates, uma vitória do Dragão e nenhum triunfo do lado do Novorizontino. Os dados são do Ogol.
Veja o resumo dos últimos jogos:
- 04/05/2025: Atlético-GO 1 x 0 Novorizontino (Série B)
- 01/11/2023: Atlético-GO 2 x 2 Novorizontino (Série B)
- 07/07/2023: Novorizontino 2 x 2 Atlético-GO (Série B)
Próximo jogo do Novorizontino
Ferroviária x Novorizontino | Série B
Data e horário: 15/09 (segunda-feira) | 19h
Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Onde assistir: não divulgado.
Próximo jogo do Atlético-GO
Atlético-GO x Avaí | Série B
Data e horário: 16/09 (terça-feira) | 19h30
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Onde assistir: não divulgado.
FICHA TÉCNICA
Novorizontino x Atlético-GO
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
Data: 08 de setembro de 2025 (Segunda-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Jean Irmer e Rômulo; Waguininho e Caio Dantas
Técnico: Enderson Moreira
ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Dudu, Adriano Martins, Kauan e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley e Robert Santos; Lelê e Jean Dias
Técnico: Rafael Lacerda.