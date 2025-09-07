Novorizontino x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Novorizontino e Atlético-GO entram em campo nesta segunda-feira, 8 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O duelo é pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Coritiba x Remo ao vivo?

TV: ESPN (tv fechada) e SportyNet (tv fechada).



Streaming: Kwai (grátis) e Disney+ (pago).

Como o Novorizontino chega ao confronto?

Na briga pelo G4, a equipe de Enderson Moreira vive má fase na temporada. Em sétimo lugar na Série B, o Novorizontino não vence há cinco jogos.

No período, são três derrotas e dois empates.

Como o Atlético-GO chega ao confronto?

Por sua vez, o Dragão tenta escapar de vez do radar do Z4. Caso vença, a equipe pode chegar à oitava posição, sair da briga da zona de rebaixamento e competir pelo acesso.

Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Histórico de confrontos

Bruno Corsino / Atlético-GO

O confronto aconteceu apenas três vezes na história e conta com ligeira vantagem goiana. São dois empates, uma vitória do Dragão e nenhum triunfo do lado do Novorizontino. Os dados são do Ogol.

Veja o resumo dos últimos jogos:

04/05/2025: Atlético-GO 1 x 0 Novorizontino (Série B)

01/11/2023: Atlético-GO 2 x 2 Novorizontino (Série B)

07/07/2023: Novorizontino 2 x 2 Atlético-GO (Série B)

Próximo jogo do Coritiba

Ferroviária x Novorizontino | Série B



Data e horário: 15/09 (segunda-feira) | 19h



Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)



Onde assistir: não divulgado.

Próximo jogo do Remo

Atlético-GO x Avaí | Série B



Data e horário: 16/09 (terça-feira) | 19h30



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Onde assistir: não divulgado.

FICHA TÉCNICA



Novorizontino x Atlético-GO

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Data: 08 de setembro de 2025 (Segunda-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Jean Irmer e Rômulo; Waguininho e Caio Dantas



Técnico: Enderson Moreira

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Dudu, Adriano Martins, Kauan e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley e Robert Santos; Lelê e Jean Dias



Técnico: Rafael Lacerda.