Topo

Esporte

Novorizontino x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

07/09/2025 19h00

Novorizontino e Atlético-GO entram em campo nesta segunda-feira, 8 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O duelo é pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Coritiba x Remo ao vivo?

TV:  ESPN (tv fechada) e SportyNet (tv fechada).

Streaming:  Kwai (grátis) e Disney+ (pago).

Como o Novorizontino chega ao confronto?

Na briga pelo G4, a equipe de Enderson Moreira vive má fase na temporada. Em sétimo lugar na Série B, o Novorizontino não vence há cinco jogos.

No período, são três derrotas e dois empates.

Como o Atlético-GO chega ao confronto?

Por sua vez, o Dragão tenta escapar de vez do radar do Z4. Caso vença, a equipe pode chegar à oitava posição, sair da briga da zona de rebaixamento e competir pelo acesso.

Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Histórico de confrontos

atlético-go

Bruno Corsino / Atlético-GO

O confronto aconteceu apenas três vezes na história e conta com ligeira vantagem goiana. São dois empates, uma vitória do Dragão e nenhum triunfo do lado do Novorizontino. Os dados são do Ogol.

Veja o resumo dos últimos jogos:

  • 04/05/2025: Atlético-GO 1 x 0 Novorizontino (Série B)

  • 01/11/2023: Atlético-GO 2 x 2 Novorizontino (Série B)

  • 07/07/2023: Novorizontino 2 x 2 Atlético-GO (Série B)

Próximo jogo do Coritiba

Ferroviária x Novorizontino | Série B

Data e horário: 15/09 (segunda-feira) | 19h

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Onde assistir: não divulgado.

Próximo jogo do Remo

Atlético-GO x Avaí | Série B

Data e horário: 16/09 (terça-feira) | 19h30

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Onde assistir: não divulgado.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Atlético-GO

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 08 de setembro de 2025 (Segunda-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Jean Irmer e Rômulo; Waguininho e Caio Dantas

Técnico: Enderson Moreira

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Dudu, Adriano Martins, Kauan e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley e Robert Santos; Lelê e Jean Dias

Técnico: Rafael Lacerda.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

'Na Holanda, ele é feliz': Colunistas analisam recorde de Memphis

Alcaraz exalta rivalidade com Sinner: 'Te vejo mais do que minha família'

Duda conquista ouro no salto em altura e iguala recorde de 41 anos

Força do Cruzeiro é boa notícia para futebol feminino, diz Fabíola Andrade

Martinelli diz estar mais experiente e quer jogar na Bolívia para aumentar chances de ir à Copa

Novorizontino x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Comercial vence o São José na ida pelas quartas da Copa Paulista

Árbitro anula gol de pênalti da Chapecoense por agressão durante cobrança

Haaland bate rosto na porta do ônibus e precisa levar pontos; veja

Criciúma vence a Chapecoense e assume o terceiro lugar da Série B

Bahia alinha venda de Luciano Rodríguez para time árabe por R$ 126 milhões