Brasil vence Japão no tiebreak e fatura bronze no Mundial de vôlei feminino

Pela segunda vez na história, o Brasil conquista a medalha de bronze no Mundial de vôlei feminino. Na manhã deste domingo, a seleção venceu o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16. A maior pontuadora da partida disputada em Bangkok, na Tailândia, foi a capitã Gabi, com 35 pontos.

O Brasil é uma das seleções mais tradicionais no circuito mundial de vôlei feminino. Além das duas conquistas olímpicas, em 2008 e 2012, a Seleção soma seis medalhas em Mundiais: quatro de prata (1994, 2006, 2010 e 2022) e duas de bronze (2014 e 2025).

Agora, a seleção brasileira volta suas atenções para a próxima Liga das Nações, que será realizada em 2026. O time ainda busca o primeiro título da competição, na qual foi vice-campeão em quatro edições (2019, 2021, 2022 e 2025).

A final do Mundial será disputada ainda neste domingo, às 9h30 (de Brasília). A Itália, algoz do Brasil, enfrenta a Turquia pelo título.

O jogo

O primeiro set foi completamente dominado pelo Brasil. A equipe de José Roberto Guimarães se impôs e contou com grande desempenho de Gabi, que marcou sete pontos, para fechar o período em 25 a 12.

A Seleção manteve o ritmo no segundo set. Novamente, Gabi brilhou e anotou sete pontos. O time brasileiro foi amplamente superior às japonesas e abriu 2 a 0, vencendo por 25 a 17.

Próximas da derrota, as japonesas mudaram o jogo no terceiro set. Forçando erros das brasileiras, a ponta Yoshino marcou oito pontos e guiou o Japão à vitória por 25 a 19.

No quarto set, a partida foi equilibrada, sem que nenhuma equipe se sobressaísse. As japonesas, porém, tiveram ótimo desempenho defensivo e contaram com o ataque da dupla de pontas Yoshino e Ishikawa, que somaram 19 dos 29 pontos da equipe, forçando o tiebreak com um 29 a 27.

O Japão manteve o ritmo elevado no tiebreak e chegou a ter duas chances de fechar o jogo. No entanto, o Brasil reagiu, com um bloqueio decisivo de Rosamaria e o brilho de Gabi, maior pontuadora da partida, para vencer por 18 a 16.