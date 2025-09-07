Topo

Esporte

No momento atual do Palmeiras, Andreas Pereira deve atuar em qual posição? Vote!

07/09/2025 05h00

Andreas Pereira foi a última contratação do Palmeiras nesta janela de transferências. Contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, o jogador não chega apenas para repor a saída de Richard Ríos, vendido do Benfica, e se torna um importante reforço para o meio-campo da equipe do técnico Abel Ferreira.

Enquanto Ríos desempenha a função clássica de um camisa 8, Andreas tem características mais próximas de um camisa 10, com perfil ofensivo e de articulador. Ainda assim, pode atuar como meia central, trabalhar nas jogadas partindo da ponta para o meio ou até exercer o papel de segundo volante com capacidade de construção.

Com essa versatilidade, o meia surge como uma alternativa para Raphael Veiga e Maurício, outros jogadores do setor.

Veiga não vive uma boa temporada com a camisa do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o meia disputou apenas dez jogos, sendo titular em quatro oportunidades, não marcou gols e deu uma assistência.

Além disso, o jogador vem convivendo com lesões em 2025 e desfalcou o Verdão nos últimos seis jogos com dores na região do púbis.

Com a má fase do camisa 23, Maurício assumiu a titularidade no meio-campo do Palmeiras e correspondeu com dez gols marcados e sete assistências, em 33 jogos. No entanto, desde que Abel Ferreira adotou o 4-4-2, o jogador caiu de produção.

Nos cinco jogos disputados com o novo esquema, Mauricio precisou ser deslocado, atuou aberto pelo lado direito e contribuiu com apenas uma assistência.

Desta forma, qual você acredita ser a melhor posição para Andreas Pereira atuar? Vote!

