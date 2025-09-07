Náutico bate Brusque e inicia bem o quadrangular da Série C
Neste domingo, em confronto válido pela primeira rodada do quadrangular da Série C, o Náutico visitou o Brusque no Estádio Augusto Bauer e venceu por 1 a 0. Patrick Allan foi quem balançou as redes para os visitantes.
Com o resultado, o Náutico chegou aos três pontos, agora na liderança do Grupo B, à frente da Ponte Preta apenas por critérios de desempate. Do outro lado, ao ser superado, o Brusque permaneceu sem somar, na terceira posição da chave.
O Náutico retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela segunda rodada da competição. Na próxima terça, às 20h, o Brusque recebe o Santa Catarina, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina.
O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo Náutico, aos 22 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento pela direita, Patrick Allan aproveitou a falha da marcação e arrematou no contrapé do goleiro Nogueira para marcar.