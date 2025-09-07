'Na Holanda, ele é feliz': Colunistas analisam recorde de Memphis

O atacante Memphis Depay tornou-se o maior artilheiro da história da seleção holandesa nesta Data Fifa. No Fim de Papo, Milly Lacombe e Lucas Musetti apontaram as diferenças de desempenho do jogador no Corinthians e na equipe nacional.

O recorde veio com os dois gols marcados na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia. Memphis chegou a 52 tentos pela Laranja Mecânica, deixando para trás Robin Van Persie, antigo detentor da marca (50).

Musetti: Na Holanda o Memphis joga por prazer

A diferença é que com a seleção da Holanda não parece que ele faz um favor, como para o Corinthians - onde ele faz o que ele quiser. Na Holanda, ele joga por prazer. [...] Ele é sempre esse Memphis meio cabisbaixo no Corinthians. E hoje a gente viu ele todo feliz.

Lucas Musetti

Milly: Memphis joga emburrado no Corinthians

Parece uma análise muito subjetiva, mas é bem objetivo. Ele joga meio emburrado no Corinthians. [Principalmente] Fora do estádio do Corinthians, com gramados menos bons, longe da torcida. Ele está emburrado, cabisbaixo. [...] Ele não está feliz no Corinthians.

Milly Lacombe

