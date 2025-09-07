Mundial sub-17: Jogador do River acerta 'coice' em rival e é expulso; veja

No jogo entre River Plate (ARG) e Real Madrid (ESP), pelas quartas de final do Mundial sub-17, hoje, o meio-campista Gonzalo Pereyra foi expulso após acertar um chute na cabeça de um adversário.

O que aconteceu

A expulsão se deu aos 34 minutos do primeiro tempo e foi a primeira - de três - dos argentinos. Na segunda etapa, Cirilo Pereyra e Emiliano Quevedo também viram o cartão vermelho.

Com três jogadores a mais, o Real Madrid venceu por 2 a 0 e garantiu vaga na semifinal. O time espanhol tem outro clube argentino pelo caminho: o Racing.

Na outra semifinal, o Palmeiras enfrenta o Barcelona (ESP). A equipe brasileira busca o terceiro título na competição, que está sendo disputada na Espanha.