Mundial sub-17: Jogador do River acerta 'coice' em rival e é expulso; veja

Gonzalo Pereyra, do River Plate, acertou um chute no adversário durante o Mundial sub-17 - Reprodução/X
Gonzalo Pereyra, do River Plate, acertou um chute no adversário durante o Mundial sub-17 Imagem: Reprodução/X
07/09/2025 22h16

No jogo entre River Plate (ARG) e Real Madrid (ESP), pelas quartas de final do Mundial sub-17, hoje, o meio-campista Gonzalo Pereyra foi expulso após acertar um chute na cabeça de um adversário.

O que aconteceu

A expulsão se deu aos 34 minutos do primeiro tempo e foi a primeira - de três - dos argentinos. Na segunda etapa, Cirilo Pereyra e Emiliano Quevedo também viram o cartão vermelho.

Com três jogadores a mais, o Real Madrid venceu por 2 a 0 e garantiu vaga na semifinal. O time espanhol tem outro clube argentino pelo caminho: o Racing.

Na outra semifinal, o Palmeiras enfrenta o Barcelona (ESP). A equipe brasileira busca o terceiro título na competição, que está sendo disputada na Espanha.

